Kroos'tan sonra... Efsanelerin katili, Ronaldo'nun acı sonunu yazıyor

Her büyük turnuvada, takımının ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahneye çıkma yeteneğine sahip bir oyuncu ortaya çıkar. İspanya için bu oyuncu, büyük maçların adamı ve kritik gollerin sahibi haline gelen, hatta “Efsanelerin Katili” lakabını alan Mikel Merino’dur.

Avrupa Şampiyonası’nda Almanya’ya attığı ölümcül gol, “Die Mannschaft”ın birçok dev oyuncusunun uluslararası kariyerine son vermesine katkıda bulunduktan sonra, bu kez tarihi öneme sahip bir golle İspanya’yı Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı. Bu gol, Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki son sahnesi olabileceği için tarihi bir öneme sahipti; ancak bu sportif başarı, turnuva başlangıcından bu yana ilk kez bebek oğluyla buluşmayı bekleyen Merino için dokunaklı bir insani an haline dönüştü.

İspanyol teknik direktör Luis de la Fuente, oyuncusuna duyduğu hayranlığı artık gizlemiyor. “Mikel Merino’yu evime götüreceğim” diyerek şaka yapmayı defalarca tekrarladı; bu sözleriyle, Arsenal’in orta saha oyuncusuna duyduğu mutlak güveni ve milli takımın ihtiyaç duyduğu her an fark yaratma yeteneğine olan inancını vurguladı.

Portekiz maçı, bu güvenin en yeni kanıtı oldu. Uzatma süresine yaklaşırken oyuna giren Merino, her zamanki izini bırakmak için sadece birkaç dakikaya ihtiyaç duydu. Sıradan görünen bir hatadan, eleme golüne yol açan dönüşüm başladı.

Mireino faul aldı, ancak itiraz etmekle vakit kaybetmedi; hızla ayağa kalkıp oyuna devam etti. Top Fabian Ruiz’e ulaştı, o da Rodri’ye pas verdi ve Rodri de topu Ferran Torres’e hazırladı. Bu sırada Mirino, savunma oyuncularının arkasından koşarak o belirleyici pası yakaladı ve İspanya’ya çeyrek finale yükselme biletini kazandıran galibiyet golünü attı.

De la Fuente, maçın ardından oyuncusunu överek şöyle konuştu: “Mikel Merino bizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. O vazgeçilmez bir oyuncu; bize Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandırdı ve en çok ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazırdır. Yedek kulübesinde, başka herhangi bir milli takımda ilk 11’de oynayabilecek yetenekli oyuncularımız var.”

Mireino ise son aylarda yaşadığı dönüşümü gizlemedi ve şöyle konuştu: “Sadece birkaç ay önce, burada olmam bile imkansız görünüyordu, ama şimdi futbol kariyerimin en mutlu anlarından birini yaşıyorum.”

Efsanelerin Katili

Mireino, İspanya milli takım formasıyla gol sayısını 11’e çıkararak De la Fuente döneminde ikinci en golcü oyuncu oldu; ancak turnuvaların gidişatını değiştiren ve büyük yıldızların kariyerlerine son veren golleriyle daha çok tanındı.

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde, Almanya karşısında 119. dakikada galibiyeti getiren golü atarak İspanya’ya yarı finale yükselme biletini kazandırdı. Bu maç, Alman yıldız Toni Kroos’un milli takım kariyerindeki son maçı olmasının yanı sıra, Thomas Müller ve Ilkay Gündoğan’ın da Almanya milli takımındaki serüvenlerinin sonunu oluşturdu.

Bugün ise Merino, Portekiz kalesine attığı golle bu sahneyi tekrarladı. Bu golün, efsane Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası tarihindeki son maçında attığı son gol olabileceği düşünülüyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Merino bu golün sadece sporsal bir başarı olmadığını, aksine kariyerinin en zor sezonlarından birini yaşadıktan sonra aylarca süren emek ve sabrın meyvesi olduğunu düşünüyor.

Ronaldo şöyle konuştu: “Birkaç ay önce buraya gelmek imkansız gibi görünüyordu, ama şimdi zirvedeyim ve kariyerimin en güzel anlarından birini yaşıyorum. Bu aşamaya ulaşabileceğimden şüphe duyduğum zamanlarda bile bana destek olan ve cesaret veren herkesi hatırlıyorum. Her günkü çaba ve her anki şüphe, tüm bunlara değdi.”

Aileye bir ödül… ve uzun zamandır beklenen buluşma

Sadece iki ay önce, Merino ilk çocuğu “Marco”yu kucağına almıştı, ancak Dünya Kupası’na katılma yükümlülüğü nedeniyle çocuğuyla ilk iki ayını birlikte geçiremedi.

Bu nedenle, Portekiz karşısında attığı gol sadece çeyrek finale yükselme bileti değildi; aynı zamanda eşi Lola ve yeni doğan oğlunun ona destek olmak için Los Angeles’a gelmelerinin de sebebi oldu.

Oyuncu şöyle konuştu: “Dünya Kupası’nda takım arkadaşlarımla birlikte yer almak harika bir deneyim olsa da, oğlumun hayatının ilk iki ayında yanında olamamak ve her gün onun büyümesini izleyememek zor bir yanı. Onları çok özlüyorum, ama neyse ki çeyrek final maçını izlemek için buraya gelecekler.”

Ayrıca, Mirino’nun dikkat çeken performansı, De la Fuente’nin kadrosundaki yerini sağlamlaştırdı. De la Fuente, yedek oyuncuların rolünü övmeyi ihmal etmedi ve şöyle dedi: “Bu nesilden çok memnunum. Maçlara ilk 11’de başlamayan oyuncuları özellikle vurgulamak istiyorum, çünkü onlar da ilk 11’deki herhangi bir oyuncudan daha az olmayan bir değer katıyorlar.”

Mikel Merino, bunun en çarpıcı örneği olmaya devam ediyor. Bazı oyuncuların maçların kaderini değiştirmek ve futbol tarihine yeni sayfalar yazmak için sadece birkaç dakikaya ihtiyaç duyduklarını bir kez daha kanıtladı.