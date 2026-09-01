Faslı milli yıldız Neil El Aynaoui, transfer sezonunun son anlarında Almanya Ligi'ne transferini bitirerek tartışma sayfasını hızla kapattı ve anlaşmanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zorlu saatlerin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Leipzig kulübü, son saatlerinde geleceğini saran belirsizlik durumuna son veren bir hamleyle, Roma'dan gelen El Aynaoui ile kiralık olarak anlaşmayı tamamladığını açıkladı.

Alman kulübü Salı günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya Kupası yıldızı Leipzig'e katılıyor. 25 yaşındaki Faslı milli oyuncu, Roma kulübünden kiralık olarak transfer oluyor; Leipzig, anlaşmanın bir parçası olarak satın alma opsiyonunu elinde tutuyor."

Kulüp ayrıca şunu vurguladı: "1,85 metre boyundaki orta saha oyuncusu 21 numaralı formayı giyecek."

El Aynaoui, transferi tamamlamak için sağlık kontrolünden geçmişti; ancak Roma ile Leipzig arasındaki anlaşmanın sonuçlanmaya yakın göründüğü bir sırada, anlaşmayı bozma tehdidi oluşturan sorunların bulunduğuna dair haberler ortaya çıktı.

Ancak Alman kulübü engelleri aşmayı ve anlaşmayı sonuçlandırmayı başardı; böylece Almanya Ligi'ndeki ilk deneyimine hazırlanan 25 yaşındaki oyuncunun hizmetlerini sağladı.

El Aynaoui'nin transferi, İtalyan kulübünde geçirdiği bir sezonun ardından; Niccolò Pisilli, Bryan Cristante ve Manu Koné gibi isimlerin bulunduğu orta saha bölgesindeki güçlü rekabet ortamında geliyor. Bu durum, Faslı oyuncunun düzenli oyun süresi alma şansını daha da zorlaştırıyordu.

Leipzig Spor Direktörü Marcel Schäfer şunları söyledi: "Neil El Aynaoui'nin katılımıyla, oyun tarzımıza ve özelliklerimize tam olarak uyan bir oyuncu kazanıyoruz. Son derece hareketli bir oyuncu; topsuz oyunda gösterdiği yoğun mücadele ruhuyla öne çıkıyor, ayrıca topa sahip olmadaki yüksek yetenekleri sayesinde orta sahaya canlılık ve yaratıcılık katabiliyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Neil, ister topla ister topsuz olsun oyuna hükmetmeyi iyi biliyor ve sahanın geniş alanlarını kapatabiliyor. Dünya Kupası'nda, en üst seviyelerde en iyisini ortaya koyabilme yeteneğini bir kez daha kanıtladı."

Şöyle devam etti: "25 yaşında Neil büyük bir tecrübeye sahip ve gelişmek için önünde daha kat edeceği çok yol var. Onu uzun yıllar boyunca takip ettik ve gelişimini yakından izledik. Bu nedenle Leipzig'e katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Neil El Aynaoui ise Leipzig'in resmi sitesine şunları söyledi: "Leipzig kulübü mükemmel bir üne sahip ve oyun tarzı, yüksek mücadele ruhu, dinamizmi ve topa sahip olma hırsıyla bana ve güçlü yönlerime tam olarak uyuyor. Leipzig'e katılmayı, şehri tanımayı ve Almanya Ligi, Şampiyonlar Ligi ile Almanya Kupası'ndaki gelecek zorluklarla mücadele etmeyi büyük bir istekle bekliyorum."

Şöyle ekledi: "Kulüp temsilcileri ve Martin Demichelis ile yaptığımız görüşmeler daha en başından çok ikna ediciydi, bu da kararı vermemi kolaylaştırdı. Bu yeni mücadele için çok heyecanlıyım, takımla oynamak için sabırsızlanıyorum ve hedeflerimize ulaşmaya hemen katkı sağlamak istiyorum."

Resmi açıklamadan önce çıkan haberlere göre Leipzig, kiralama karşılığında 4 milyon euro ödedi ve sezon sonunda El Aynaoui'nin sözleşmesini 25 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip.