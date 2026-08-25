Portekiz ekibi Benfica, yaz transfer döneminin kapanmasından önce Faslı sol bek Sofyan Amrabat'ın kadrosuna katılması yönündeki ilgisini yeniledi. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Suudi kulübü El-Kadisiye'ye şu ana kadar resmi bir teklif sunulmuş değil. Oyuncunun takımla düzenli olarak sahaya çıkması ise çeşitli engellerle karşı karşıya.

Portekiz gazetesi "A Bola"ya göre Benfica yönetimi, Hollanda ekibi Utrecht ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından El-Kadisiye'ye katılan Amrabat'ın durumunu sordu. Oyuncu, aralarında Benfica, Sporting Lizbon ve Porto'nun da bulunduğu birçok büyük kulübün hedefindeydi.

Faslı yıldız, dikkat çeken hücum performansı sayesinde kulüplerin ilgisini çekiyor; (2025-2026) sezonunda Utrecht ile çıktığı 50 maçta 4 gol atıp 18 asist yaptı.

Suudi basınında çıkan haberlerde Amrabat'ın uyum sorunları yaşadığı, şu ana kadar hiçbir resmi maçta forma giymediği, hatta ilk maç kadrolarından çıkarıldığı belirtildi. Bu kriz, maç kadrosunda en fazla 8 yabancı oyuncu sınırı getiren Suudi Ligi kurallarından kaynaklanıyor. El-Kadisiye ise kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunduruyor. Bunların arasında Julian Weigl, Portekizli milli oyuncu Otavio ve kısa süre önce Manchester City'den katılan Hollandalı Tijjani Reijnders de yer alıyor. Bu durum, oyuncunun hizmetinden vazgeçme yönündeki baskıları artırıyor; kulüp yönetimi bonservisiyle satış veya kiralama seçeneklerini değerlendiriyor.

Teknik direktör Marco Silva sol kanadı güçlendirmek istiyor ve Amrabat'ın, İsveçli Samuel Dahl ile genç oyuncu Jose Neto (18 yaşında) yanında anında ve doğrudan bir seçenek olmasını hedefliyor. Bununla birlikte Benfica yönetimi radarına birçok seçenek koymuş durumda ve resmi bir adım atmadan önce tüm alternatifleri değerlendiriyor.

Amrabat'ın 2029'a kadar uzanan sözleşmesi ve yıllık yaklaşık 7 milyon euroluk yüksek maaşı, Portekiz kulüpleri için işi mali açıdan zorlaştırsa da, oyuncunun sahaya çıkamaması ve El-Kadisiye kadrosunun yabancı oyuncularla dolu olması, transferin mercatonun son anlarında gerçekleşmesi için kapıyı açık bırakıyor.