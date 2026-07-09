Kriz devam ediyor... Mbappé, Fas maçı öncesinde hukuki bir tehditle karşı karşıya

Fransa milli takımının kaptanı Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’nın Fas ile karşılaşmasından birkaç saat önce, yasal işlem ve Paraguay’a iade edilme tehdidiyle karşı karşıya.

Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla’nın avukatı Guillermo Duarte Cacavelos, Mbappé’yi iftira suçlamasıyla dava açacağını açıkladı ve müvekkiline yönelik açıklamalarından geri adım atmaması halinde Paraguay’a iade edilmesini talep edeceği tehdidinde bulundu.

Anlaşmazlığın kökeni, Dünya Kupası'nda Fransa'nın Arjantin'i 1-0 mağlup etmesinin ardından 61 yaşındaki Senatör Amarela'nın Mbappé'ye yönelik ırkçı bir yorumda bulunmasına dayanıyor. Fransız milli takım kaptanı ise sosyal medya üzerinden yanıt verdi; senatörün avukatı bunu, Paraguay mahkemeleri önünde yargılanmasını gerektiren “iftira ve hakaret” olarak değerlendirdi.

Tarafların hukuki durumu

Kakavelos, yerel ABC Cardinal kanalına yaptığı açıklamada, müvekkilinin parlamento dokunulmazlığına sahip olduğunu ve Paraguay yasalarının bu tür açıklamaları cezalandırmadığını vurguladı. Öte yandan, "Mbappé'ye iftira" olarak nitelendirdiği ifadenin Fransa'da bir suç teşkil ettiğini ve bu durumun aleyhine yasal işlem başlatılmasına yol açabileceğini vurguladı. Kakavelos şunları söyledi: "Mbappé, eylemlerinin hesabını vermek üzere Paraguay’a iade edilebilir."

Fransız Futbol Federasyonu ise savcılığa şikayette bulundu ve Fransa’da soruşturma başlatıldı.

Tehditlere rağmen, “Le Parisien” gazetesine göre hukuk kaynakları Mbappé’nin iade edilme olasılığını dışladı. Fransız Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 696-4. maddesi, “Fransız vatandaşı olan aranan kişilerin iadesi yapılmaz” hükmünü içeriyor. Ayrıca yasa, iade talebinin değerlendirilebilmesi için suçun cezasının iki yıldan fazla hapis cezası olmasını şart koşuyor.

Buna ek olarak, Paraguay hükümeti Senatör Amarela’nın açıklamalarından resmi olarak uzak durdu ve Fransa’dan özür diledi; bu da resmi bir iade talebinin sunulmasını olasılık dışı hale getiriyor.