Kritik saatler! Jorge Messi, Barcelona başkanı ile görüşecek

Lionel Messi'nin ayrılığını görüşmek için Barselona'ya gelen Jorge Messi, önümüzdeki saatlerde Bartomeu ile görüşme gerçekleştirecek.

Sport'un haberine göre 'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun ayrılığını konuşmak için Başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşecek.

Sabah saatlerinde özel uçakla Barselona şehrine iniş yapan Jorge Messi, gazeteciler tarafından karşılanırken, Lionel Messi'nin geleceği hakkındaki sorulara, "Hiçbir şey bilmiyorum" demekle yetindi.

Jorge Messi'nin bu akşam Barcelona Başkanı Bartomeu ve yöneticilerle bir araya gelmesi beklenirken, önümüzdeki 48 saatin oldukça kritik olduğu belirtildi. Ayrıca Jorge'nin dostane bir ayrılık için pazarlık yapmak istediği ancak Barcelona tarafının Arjantinli yıldız için iki yıllık yeni bir teklif sunacağı iddia edildi.

Daha fazla takım

Sportif Direktörü Txiki Begiristain'in de Messi ile görüşmek üzere Barselona şehrinde olduğu biliniyor. Premier Lig devinin, Arjantinli futbolcu için 5 senelik bir anlaşma ve 700 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı da gelen bilgiler arasında.