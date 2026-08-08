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imago-sport-1073701379.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Kritik müdahale: Mourinho, Real Madrid yıldızının ayrılığını engelledi

Transfers
T. Pitarch
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
İspanya

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, özellikle Fulham'ın ilgisinin ardından genç oyuncusu Thiago Pitarch'ın geleceğine karar verdi.

"AS gazetesi"ne göre, Pitarch Real Madrid'den ayrılmayacak ve Mourinho'nun yönetiminde ekstra bir oyuncu olacak.

Mourinho, Pitarch'ın ayrılmamasını istedi ve sakatlığından kurtulur kurtulmaz ona güvenecek; Castilla takımına geri dönmesini de düşünmüyor.

Castilla ile lisansına sahip olmasına bakılmaksızın, Pitarch bir A takımı oyuncusu olarak değerlendirilecek. 

Mourinho, oyuncuya çoktan cazip teklifler gelmesine rağmen Pitarch'ın kalmasını tercih etti; bu tekliflerin en dikkat çekeni ise Alvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Fulham'dan geldi.

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Pitarch, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaşmasının ardından tek bir düşünceyle döndü: mücadele etmek ve Real Madrid'de kendine yer kapmak.

Böylece yeni sezon hazırlık dönemine başladı, ancak sakatlık şeklindeki aksilik yolunu kesti; yine de bu darbe geleceğini sekteye uğratmadı. 

Pitarch, Mourinho'nun kendisine uygun bir yer gördüğü orta sahada mücadelesini verecek.

Rekabet son derece büyük olacak; zira Portekizli teknik direktörün sürekli uyguladığı 4-2-3-1 sisteminde, çift pivotta Tchouameni, Valverde, Camavinga ve Bernardo Silva için bir yer var; ayrıca Thiago Pitarch için de bir yer olacak.

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