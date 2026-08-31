Barcelona, genç Alman orta saha oyuncusu Mirza Katovic'i Stuttgart'tan kiralık olarak kadrosuna katma konusundaki anlaşmayı tamamladı. Oyuncu, kulübün yedek takımı gelişime açık genç yeteneklerle güçlendirme planı kapsamında Barcelona Atlètic saflarına katılıyor.

"Cadena SER" radyosuna göre, anlaşma kiralık dönemin ardından Katovic'in sözleşmesini satın alma opsiyonunu içeriyor. Bu maddenin devreye girmesi, oyuncunun iki kulüp arasında üzerinde anlaşılan bir dizi sportif hedefi gerçekleştirmesine bağlı olacak. Avrupa'daki transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre satın alma opsiyonunun bedeli 3,5 milyon euro.

18 yaşındaki Katovic, hatlar arasında oynayabilme yeteneğiyle öne çıkıyor; ayrıca topla oynama kalitesi, pas isabeti ve topu ileri taşıyabilme becerisiyle dikkat çekiyor. Bu özellikler, Barcelona'yı onu kadrosuna katmak ve yeni bir rekabet ortamında gelişimini sürdürmesine fırsat vermek için harekete geçirdi.

Stuttgartlı oyuncu, Barcelona Atlètic ile ilk deneyimini bir sezonluk kiralık olarak yaşayacak. Katalan kulübü, anlaşmada belirlenen sportif hedeflere ulaşması halinde onu kalıcı olarak elinde tutma imkânını saklı tutuyor.

Katovic'in transferi, Barcelona Atlètic'in La Masia akademisinden yükselen oyuncularla farklı futbol pazarlarından gelen genç yetenekleri bir araya getirme stratejisi kapsamında gerçekleşiyor. Amaç, gelecekte A takıma ulaşabilecek unsurları geliştirebilen bir yedek takım kurmak.