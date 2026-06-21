Kraliçe Maxima, Oranje takımının soyunma odasında Brian Brobbey’e şöyle dedi:

Brian Brobbey, Cumartesi akşamı Hollanda milli takımı için paha biçilmez bir değer oldu. Sunderland’ın forveti, çeyrek saat içinde iki kez isabetli vuruşlar yaparak Oranje’yi 2-0’lık rahat bir üstünlüğe taşıdı; bu durum Kral Willem-Alexander’ın da dikkatinden kaçmadı. Mike Verweij, De Telegraaf’ın futbol podcast’i Kick-off’ta, Kral’ın soyunma odasında Brobbey için övgü dolu sözler sarf ettiğini aktarıyor.

Maçın daha beşinci dakikasında Hollanda öne geçti. Brobbey, defans hattından gelen pası aldı, Tijjani Reijnders’e pasını verdi; Reijnders ise Cody Gakpo’yu buldu.

Gakpo, sol ayağıyla Brobbey’e mükemmel bir pas verdi ve Brobbey de bu pası 1-0’lık golü atarak ağlara gönderdi. On dakika sonra Amsterdam doğumlu oyuncu yine golü buldu. Denzel Dumfries’in ortasını ayak parmağıyla uzatarak skoru 2-0’a getirdi.

Sonuçta Hollanda, Cody Gakpo’nun iki golü ve oyuna sonradan giren Crysencio Summerville’in golüyle İsveç’i 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından Kral Willem-Alexander soyunma odasına girdi. Verweij’in aktardığına göre, orada Brobbey’e övgü dolu sözler sarf etti.

“Willem-Alexander, Brian’a çok güzel şeyler söyledi. İyi oynadığını belirtti. Maxima da ona birkaç iltifat etti,” diyor Verweij.