Kraay sert bir şekilde eleştirdi: "O, Cristiano Ronaldo'yu mahvetti!"

Hans Kraay junior, Voetbal International dergisinde yazdığı köşe yazısında Roberto Martínez’i yerden yere vuruyor. Analiste göre, artık görevinden ayrılmış olan Portekiz milli takım teknik direktörü, Cristiano Ronaldo’ya karşı son derece kötü bir tutum sergiledi.

Kraay, 41 yaşındaki Ronaldo’nun Portekiz’in sekizinci finalde elendiği Dünya Kupası’nda oynadığını gördü. Kraay, forvetin bu yaşta hâlâ en üst seviyede aktif olmasını garip bulmuyor.

“Benim gerçekten gülünç bulduğum şey ise, bu Dünya Kupası’nda onun tamamen yanlış bir şekilde kullanılmış olması. Artık hızın kalmadıysa ve her seferinde orta çizgide pas alıyorsan, ardından da altmış metre daha koşman gerekiyorsa, ben olsam bir ara Roberto Martínez’e şöyle sorardım: ‘Hey, topu kırk metre kadar daha yukarıdan almamı sağlayamaz mıyız?’” diyen Kraay, İspanyol teknik direktörün uyguladığı oyun tarzını hiç anlamıyor.

Kraay ayrıca Ronaldo’nun rakip ceza sahasındaki kafa vuruş gücüne de değiniyor. “Ama Martínez’in bunu hâlâ bilmediğini düşünüyorum, çünkü Portekiz’de Cancelo veya Neto sağ kanatta neredeyse arka çizgide dururken yüksek bir orta yapmak yasaktı.”

“Öte yandan Félix ve Leão da hiçbir zaman orta yapmadı. Başka bir deyişle: Martínez, Ronaldo’yu mahvetti,” diyerek Kraay, köşe yazısının sonunda istifa eden milli takım teknik direktörüne bir kez daha sert çıkıyor.

Martínez, geçen hafta Dünya Kupası sekizinci finalinde Portekiz’in İspanya’ya 1-0 yenilmesini izledi. Mikel Merino, maçın bitimine kısa bir süre kala galibiyet golünü attı ve bu golle Ronaldo ve arkadaşları turnuvadan elendi.

Bunun hemen ardından Martínez, Portekiz Futbol Federasyonu’ndaki görevinden istifa etmeye karar verdi. Jorge Jesus ise onun yerine atandı.