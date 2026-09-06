Kraay, Ajax - PSV sırasında Ter Stegen’in görüntülerini görünce şaşkına döndü

Hans Kraay Jr., pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında Ajax karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi. Eredivisie yorumcusu, PSV 1-2 öndeyken ev sahibinin devre arasında dikkat çekici biçimde yavaş oynadığını gördü.

Şaşkın Kraay, Ajax - PSV analizine şöyle başladı: “Ajax ilk yarıda oldukça iyi oynadı. Harika bir maçtı. Bir noktadan sonra PSV oyunu makul şekilde kontrol altına aldı. Ve 70. dakikayla 80. dakika arasında Ajax, topla kendi yarı sahasından çıkamadı.”

Analist, Ajax oyuncularının kendi yarı sahasında sabırla birbirlerine pas yaptığı görüntüleri izlerken, “1-2 gerideler. Ve sanki 3-0 öndelermiş gibi zaman geçiriyorlar” sonucuna vardı.

Kraay, Ajax teknik direktörü Míchel’e ücretsiz tavsiye vererek, “Neden bir kez olsun topu ileriye şişirmiyorsun? Leonardo’nun 3 metre 12 boyunda olmadığını biliyorum ama yine de bir kez ileri oynayabilirsin, değil mi? Böylece rakip kaleye çabuk gidersin” dedi.

Kraay, Ajax kalecisinin oyunu yeniden başlatmak için ağır davrandığını görünce, “Ama bence Ter Stegen bundan gayet memnun. Böyle böyle on dakika boyunca dolaşıp durdu” diyerek iç geçirdi.

Kraay, “Bunu gerçekten inanılmaz buldum” sözlerini bir kez daha yineledi. “Ter Stegen’in burada oynamasını büyük bir keyif olarak görüyorum. Ama Ajax’ın 1-2 geride olduğunu bilmediği izlenimine kapıldım. Şuna bir bakın.”

Buna rağmen Kraay, cumartesi günü Johan Cruijff ArenA’daki Eredivisie dev maçından keyif aldı. “Bence bir saat boyunca gerçek bir zirve maçıydı.”