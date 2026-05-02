Kraay, Ajax - PSV maçı biter bitmez Berghuis'e ilginç bir soru sordu

Steven Berghuis, cumartesi günü Ajax ile PSV arasında oynanan derbi maçında (2-2) Mika Godts'un son dakikada attığı beraberlik golünden elbette çok mutlu. Kanat oyuncusu ayrıca Amsterdam ekibinde bir kondisyon sorunu olup olmadığı sorusuna da yanıt veriyor.

"Hissediyorum ki, o son 2-2'den hala memnunum," diye konuşmaya başlıyor Berghuis, maçın ardından ESPN muhabiri Hans Kraay junior ile yaptığı röportajda. Tecrübeli Ajax oyuncusu, daha sonra Ajax'ın ikinci yarıda neden bu kadar büyük bir düşüş yaşadığını açıklamaya çalışıyor.

"Bilmiyorum. PSV daha formda mıydı? Öyle mi bilmiyorum," diye yanıtladı Berghuis, Kraay'ın iki yarı arasındaki farkla ilgili bir önerisine. "Biraz inişli çıkışlıydı. İkimizin de iyi anları oldu."

Berghuis, maç genelinde PSV'nin Ajax'tan biraz daha rahat oynadığını kabul ediyor. "Maça yeniden tutunmayı başardık ve 2-2'yi kurtardık," diyor, özellikle bu tür üst düzey maçlardan keyif alan 34 yaşındaki kanat oyuncusu.

"Bunu her zaman sevmişimdir ve kalan anları da değerlendirmeliyim. Bir oyuncu olarak dolu bir ArenA'da PSV'ye karşı oynamak güzel. Bir oyuncu olarak bunu unutmamalısın," diye vurguladı Ajax ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncu.

"Son dakikada 2-2'yi yakaladığımız için mutluyum. Ama tabii ki üç puan da hoş olurdu," diyerek Berghuis, Vriendenloterij Eredivisie'deki puan durumuna atıfta bulunuyor. "Feyenoord'un pazar günü ne yapacağına bağlı. Bunu bekleyip göreceğiz." Ajax, Feyenoord'un üç puan gerisinde bulunuyor ve Feyenoord'un Fortuna Sittard ile maçı var.