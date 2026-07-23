Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, kendisini tüm kupalarda bekleyen çetin rekabetin gölgesinde yeni sezon hazırlık döneminde güçlü bir moral desteği aldı.

Kadrosunda barındırdığı yıldızlar topluluğuna rağmen yalnızca Kral Kupası'nı kazandığı hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından lider takım, elde edilmesi mümkün tüm kupaları kazanmayı hedefliyor.

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Al Hilal'in bugün perşembe günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda, uyluğundaki sakatlık bölgesine yönelik sağlık kontrolünü geçen Kalidou Koulibaly normal şekilde takıma döndü.

Bu dönüşle birlikte Koulibaly, oyuncunun kronik bir sakatlıktan muzdarip olduğuna işaret eden tüm söylentileri ve Senegalli oyuncunun kadrodan gönderilmesine yönelik taraftar taleplerini boşa çıkardı.

Senegalli savunmacı, Al Hilal ile gelecek sezonun sonuna kadar uzanan bir sözleşmeyle bağlı; ancak bazı raporlar, oyuncunun yalnızca Asya kadrosunda yer alacağına işaret ediyor.



