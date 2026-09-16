Hilal'in Senegalli savunmacısı Kalidou Koulibaly, takım arkadaşı Salem el-Devseri ile ilişkisine dair çarpıcı detayları açıkladı; sahada onunla nasıl iletişim kurduğunu ve takımın maçlarından birinde ona esprili bir dille "öldürme" tehdidi yöneltmesinin nedenini anlattı.

Koulibaly, "The mo Show" adlı podcast programında Salem el-Devseri hakkında şunları söyledi: "Salem belki de biraz içine kapanık biri, insanlara duygularını göstermek istemiyor. Ama bence o, Suudi Arabistan tarihinin en iyi oyuncularından biri."

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Hilal'in savunmacısı, Salem el-Devseri'nin yaşının ilerlemesiyle birlikte vücuduna daha fazla özen göstermesi gerektiğini belirtti ve Suudi yıldızın önümüzdeki yıllarda daha fazla başarıya imza atmak için hâlâ büyük bir hırs taşıdığına dikkat çekti.

Koulibaly, aralarında geçen bir konuşmayı da açıkladı. Salem'e neden fazla konuşmadığını sorduğunu, Salem'in ise tarih yazmak, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın gol krallığı zirvesine ulaşmak ve bunun yanında Asya kıtasının en iyi oyuncularından biri olmak istediğini söyleyerek yanıt verdiğini aktardı.

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Koulibaly sözlerine şöyle devam etti: "Onun en iyi Asyalı oyuncu olmasına yardımcı olmak için her şeyi yaparım, gerekmediği hâlde bazen ona pas vermek zorunda kalsam bile." Bu sözlerle Salem'in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma isteğine işaret etti.

Koulibaly, aralarında geçen ilginç bir olaya da değinerek şunları anlattı: "Bazen savunma yapmıyor. Peki, sorun değil, savunma yapma, ama gol atmazsan seni öldürürüm. Tamam, gol at." Salem'in bu sözlerden birkaç dakika sonra gerçekten de gol atmayı başardığını belirtti.

Koulibaly anlatımını, Salem'in goldan sonraki tepkisini açıklayarak noktaladı ve ona sanki "Bir daha konuş bakalım" der gibi baktığını söyledi. Bu an, ikili arasındaki ilişkinin doğasını ve Hilal içinde aralarındaki espri anlayışını yansıtıyordu.