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Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Kötü günler Arbeloa'nın peşini bırakmıyor: Yuhalar ve dramatik bir mağlubiyet

Fulham - Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier Lig
A. Arbeloa
İngiltere
İspanya

Fulham, konuk ettiği Crystal Palace karşısında öne geçmesine rağmen bunu değerlendiremedi ve Premier Lig'in üçüncü haftasında kendi sahasında, taraftarının önünde 3-2 mağlup oldu.

Fulham, üst üste aldığı üçüncü mağlubiyetin ardından yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde bu sezon Premier Lig'de henüz galibiyet yüzü göremedi.

Mağlubiyet ayrıca kötü sonuçlar nedeniyle Fulham taraftarının takımına yönelik ıslık sesleri yükseltmesine yol açtı.

AS gazetesi, karşılaşmanın ayrıntılarını aktardı. Buna göre başlangıç, 11. dakikada ev sahibi adına golü kaydeden Joshua King ile geldi.

Tyrick Mitchell, 35. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Crystal Palace adına beraberliği sağlamayı başardı.

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Crystal Palace
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Liverpool
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Fulham
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7 dakika sonra Fulham, Cesare Palacios aracılığıyla yeniden öne geçti ve ilk yarı Fulham'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ancak Crystal Palace ikinci yarıya yoğun bir hücum baskısıyla girdi ve bu, 54. dakikada Mitchell'in kaydettiği beraberlik golüyle sonuçlandı.

77. dakikada Ben Chilwell, Crystal Palace'ın üçüncü golünü kaydetti ve konuk ekip, Premier Lig'deki hanesine ilk 3 puanını yazdırdı.

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