Kostas Mitroglou'dan fesih iddialarına yanıt geldi

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılıların, geldiği günden bu yana gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Mitroglou'nun sözleşmesini feshedeceği iddia edildi.

Mitroglou sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Medyada sürekli çıkan aptallığa inanmayın. Ben ve takım arkadaşlarım, Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız."

Dont recycle and dont believe every stupidity is published at the media!!!

Me, my teammates, fans and every member of Galatasaray's family is exclusively focused on winning the 22th championship and nothing else! #Galatasaray #cimbom #Hedef22 pic.twitter.com/OSU6pX8bfY