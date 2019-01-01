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Galatasaray

Kostas Mitroglou'dan fesih iddialarına yanıt geldi

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AA
Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, basında hakkında çıkan sözleşmesinin feshedileceği haberlerine yanıt verdi.

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılıların, geldiği günden bu yana gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Mitroglou'nun sözleşmesini feshedeceği iddia edildi.

Mitroglou sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Medyada sürekli çıkan aptallığa inanmayın. Ben ve takım arkadaşlarım, Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız."

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