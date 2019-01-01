Kostas Mitroglou için Nantes ve Olympiacos iddiası

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Kostas Mitroglou ile Nantes ve Olympiacos ilgileniyor.

'da yetersiz performansı ve yüksek maaşı sebebiyle Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almadığı öne sürülen Mitroglou'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Yunan golcünün menajeri Panos Galariotis, 'da yayın yapan Foot Mercato'ya yaptığı açıklamada; "Evet, bazı takımlar Kostas ile ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde bu teklifleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Olypiacos ve ilgileniyor

Fransa ekiplerinden Nantes ve oyuncunun eski kulüplerinden Olympiacos'un Mitroglou'nu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

, 2017 yazında 15 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Yunan golcüyü başka takımlara kiralamaya sıcak bakmıyor. Yeni sezon için yapacağı transferlere kaynak yaratmak isteyen Fransız ekibi, 31 yaşındaki forveti bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor.

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Galatasaray'da bekleneni veremedi

Galatasaray'ın Ocak 2019'da 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunan golcü, geride kalan yarım sezonda bekleneni veremedi.

Sarı kırmızılı formayla 7 Süper Lig ve 2 Kupası maçında görev alan Mitroglou, 2 gol ve 1 asistle sezonu tamamladı.