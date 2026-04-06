"Koş ya da git"... Real Madrid'de Mbappé'ye sert mesajlar

İspanyol medya çevrelerinde, sakatlıktan dönen Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin performansı konusunda tartışmalar giderek alevleniyor.

Mbappé, dizindeki sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra Real Madrid'in Real Mallorca maçında ilk 11'e geri döndü. Ancak maç, Kraliyet Takımı'nın 2-1 mağlubiyetiyle sonuçlandı ve lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Bu durum, birçok denemesine rağmen gol atamayan Fransız forvet üzerindeki baskıyı artırdı.

Mbappé'nin performansı fena olmasa da, bazı İspanyol gazeteciler, oyuncunun savunma konusunda yeterince çaba göstermediğini belirterek sabırsızlıklarını dile getirdiler ve oyuncunun henüz Real Madrid'in felsefesine uyum sağlayamadığını düşündüklerini belirttiler.

Ünlü medya mensubu ve "El Chiringuito" programının sunucusu Josep Pedrerol, teknik direktör Álvaro Arbeloa'yı, Paris Saint-Germain'deyken Luis Enrique'nin yaptığı gibi, Mbappé'nin savunma konusundaki zayıf bağlılığı nedeniyle oyuncuya sert eleştirilerde bulunmaya çağırdı.

Real Madrid'in ne olduğunu bilmiyor

Programında şunları söyledi: "Mbappé olağanüstü bir oyuncu, ancak Real Madrid'in büyüklüğünü ve bu amblemin neyi temsil ettiğini henüz kavramadı. Koşuda veya savunma görevlerinde gevşeklik gösterilmesi kabul edilemez."

Pedrerol, Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü Luis Enrique'nin Mbappé'ye, basketbol efsanesi Michael Jordan'ın yaptığı gibi takımını sonuna kadar savunan gerçek bir lider olmasını istediği ünlü konuşmasını hatırlattı.

Real Madrid taraftarlarının oyuncudan "gerçek bir uyanış" ve beyaz formanın gereklilikleriyle başa çıkmada daha fazla zeka beklediğini vurguladı.

Takımın ona ihtiyacı var

Buna karşılık, İspanyol "Marca" gazetesi daha dengeli bir tutum sergiledi ve Real Madrid'in Mbappé'nin yokluğunda bile olumlu sonuçlar elde etme yeteneği gösterdiğini belirtti, ancak aynı zamanda takımın sezonun kritik aşamalarında onun gollerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Gazete şöyle yazdı: "Mbappé gol atmadı, inanılmaz bir şey. Real Madrid onun gollerine ihtiyaç duyuyor. Aslında takım onun varlığında parlıyor gibi görünüyordu. Ancak sakatlığı, takımın onsuz da uyum sağlayabildiğini gösterdi."

"Mbappé, arka arkaya kazanılan beş maçta (Atlético karşısında oynadığı birkaç dakika hariç) forma giymedi, ancak takım başarısını sürdürdü. Mbappé kötü oynamadı, ama olağanüstü de değildi; kötü de değildi" diye ekledi.

Bu tartışma, Şampiyonlar Ligi'nde sezonunu kurtarmaya çalışan Real Madrid için hassas bir dönemde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda Mbappé'nin performansı, Kraliyet kulübünün formasıyla ilk deneyiminin ne kadar başarılı olacağını belirlemede belirleyici olacak.