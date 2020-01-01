Koronavirüsün yarım bıraktıkları

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbola da büyük darbe vurdu.

YORUM | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

Bu sezon da diğer sezonlar gibi futbol kendi hikayelerini yazıyordu. Süper Lig'de çok katılımcılı müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor, rekor şampiyonluğa koşuyor, 'da 'a çelme takmayı düşünüyor, 'nde çeyrek finl kapısını aralıyordu. Hepsi yarım kaldı. Belki hepsi kaldığı yerden devam edecek ama takımlar aynı heyecanda ve formda olacaklar mı?

Liverpool’un 29 yıllık hasreti

Geçtiğimiz sezon ’nin rekor puan almasıyla ligi ikinci sırada bitiren Liverpool, şampiyonluk hayallerini ertelemişti. Bu sezona ise fırtına gibi başladılar ve devam ettiler. Liglere ara verilen dönemde en yakın rakiplerine 25 puan fark attılar. Sezon boyunca sadece 1 kez yenildiler ve 1 kez berabere kaldılar. Hem rekora koşuyorlardı hem de 29 sene sonra şampiyon olacaklardı. Sezon yeniden başladığında muhtemelen yine şampiyon olacaklar ancak eski form durumlarını yakalayıp rekor kırabilirler mi bilinmez.

Juventus’un üst üste 9. şampiyonluğu

Şike sürecinde 2006 yazında küme düşürülen Juventus, 2007’de tekrar Serie A’ya çıkmayı başarmıştı. Zamanla eski gücüne kavuşan siyah-beyazlılar 2011/12 sezonunda özlediği şampiyonluğa tekrar kavuşmuştu. O sezondan sonra da bırakmadılar! Üst üste 8 sezon Serie A’yı şampiyon olarak tamamlayan Zebralar, ligler ara verildiğinde en yakın rakibi Lazio’nun 1 puan önünde lider durumda bulunuyordu.

Lazio kaderini değiştirebilirdi

Bu sezon Serie A’da müthiş bir performans sergileyen Lazio, Juventus’u oldukça rahatsız etmeyi başardı. Krallık yarışında ’ya karşı 6 gol önce bulunan Ciro Immobile’nin önderliğinde Lazio, 19 yıldır şampiyon olamıyordu. Kartallar aynı zamanda uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne de hasrettiler. Belki bu sezonu şampiyon bitiremeyeceklerdi ama Şampiyonlar Ligi vizesi ve gol kralı çıkartabilirlerdi.

’ın 10 maçlık yenilmezlik serisi

Sezonun ilk yarısında oldukça zayıf bir performans sergileyen Galatasaray, liderin 10 puan kadar gerisine de düşmüştü. Devre arasında yapılan transfer hamlelerinin yanında Fatih Terim'in sert ve iddialı değerlendirmeleri sahaya da yansıyınca sarı-kırmızılılar müthiş bir çıkış yakaladı. Lige ara verilmeden önceki son 10 haftada sadece 1 beraberlik alan ve 9 maçı kazanan Galatasaray, 'yi de Kadıköy'de yenerek 20 yıllık hasrete de son vermişti.

Emre Belözoğlu’nun son Avrupa Şampiyonası

Futbolculuk kariyerinin son sezonunu Fenerbahçe'de bitirmek ve A Milli Takım'da da EURO 2020 hayaliyle noktalamak isteyen Emre Belözoğlu'nun rüyası da korona virüs nedeniyle yarım kaldı. 'nin ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 96'da henüz 16 yaşında olan Emre Belözoğlu, EURO 2000 kadrosunda da seçilmemiş, 2008'deki turnuvada yer almıştı. 2016'daki kadroda bulunmayan Emre, EURO 2020 Elemeleri'nde boy göstermiş ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da futbola nokta koyacağını açıklamıştı. Emre, yarım kalan sezonun ardından futbol kariyerini nasıl şekillendirecek büyük merak konusu.

Başakşehir Avrupa serüveni

Son dönemde Türk takımları Avrupa Kupaları'nda oldukça başarısız grafikler çizdi. Bu sene Başakşehir futbolseverlerin Avrupa'daki heyecanı oldu. Turuncu-lacivertliler Olympiakos'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne girememişti. Ancal ve gibi iki devin olduğu Avrupa Ligi'nden lider olarak çıkmayı başardılar. Ardından da devi Sporting'i eleyip son 16'ya kaldılar. Bu turda eşleştikleri Kopenhag'ı da İstanbul'da 1-0 yendiler ve gözlerini rövanşa çevirmişlerdi ki konronavirüs salgını tüm Avrupa'yı esir aldı.

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