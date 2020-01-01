Koronavirüs takımları borsada da vurdu

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Belarus Ligi hariç Avrupa'daki tüm futbol ligler ertelendi. Avrupa'nın dev kulüpleri salgın nedeniyle ekonomik olarak çıkmaza girmiş durumda. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; koronavirüs nedeniyle liglerin ertelemesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. İtalyan devi , koronovirüs salgını nedeniyle borsada en çok kayıp yaşayan kulüp oldu. Siyah-beyazlılar, salgının başladığı günden bu yana borsada yüzde 50 değer kaybetti.

'in kaybı yüzde 20

Juventus dışında ekibi da borsada yüzde 40’ın üzerinde değer kaybeden bir diğer kulüp oldu. Dünyanın en zengin kulüplerinden olan İngiliz ekibi Manchester United da salgın nedeniyle yüzde 30’a yakın hisse kaybı yaşadı. Fransız ekibi Olympique da yüzde 20-30 bandında kayıp verdi. 'de borsada işlem gören Beşiktaş, , ve da koronavirüs nedeniyle borsada büyük kayıplar yaşadı. Dört büyük kulübün hisseleri yüzde 40-50 bandında değer kaybı yaşadı.

Mart ayında en çok Trabzonspor zarara uğradı

2020 yılının Mart ayı baz alınarak yapılan araştırma ise en çok değer kaybeden kulüp Trabzonspor oldu. Bordo mavili ekibi İtalya takımlarından izledi.