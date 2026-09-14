Korkutucu bir versiyon: Yamal, Barcelona'nın cellatına nasıl dönüştü?

Barcelona'nın yıldızı İspanyol milli oyuncu Lamine Yamal, son maçlardaki olağanüstü gol formunu sürdürdü; bu da özgüvenle mücadele ettiği Ballon d'Or ödülü yarışının kızıştığı bir döneme denk geldi. Yamal, ödül için yalvarmadan aksine hak ettiğini savunarak "Onunbüro Baldano" programına verdiği demeçlerde "Onu hak ediyorum" dedi.

Yamal, İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano, Valencia ve Levante karşısında üst üste üç maçta ikişer gol atan ilk Katalan takımı oyuncusu oldu ve Nisan 2017'de Lionel Messi ile Ekim 2024'te Robert Lewandowski'nin ardından bu başarıya ulaşan ilk isim oldu.

Genç yıldız, Feyenoord'a karşı direkt serbest vuruştan attığı golü de bu bilançosuna ekleyerek dört maçta yedi gole ulaştı. Bu, savunmaları alt üst etmekle, oyun kurmakla ve gole giden asistlerle yetinmediğini, aynı zamanda çarpıcı gol rakamları da üretebileceğini kanıtlamaya kararlı görünen 10 numaralı formanın sahibi için neredeyse eşi görülmemiş bir oran.

İspanyol "As" gazetesine göre, oyuncunun gol siciline hızlı bir bakış, gol atma kabiliyetindeki büyük gelişimi teyit ediyor. Nitekim geçen yıl Barcelona ile ilk yedi maçında yalnızca iki gol atmakla yetinmiş, bu da kasık ağrısı yaşamaya başladığı döneme denk gelmişti.

2024-2025 sezonunda ise aynı dönemde üç golü geçememişti; şimdiyse bu rakamları katlıyor veya aşıyor ve hücumları sonuca ulaştırmada son derece hızlı bir gelişim gösteriyor.

Topa hâkim olma ve kale önünde bitiricilik, her gün üzerinde çalıştığı ve giderek artan bir ilgi gösterdiği yönlerden biri; aynısı serbest vuruşlar ve penaltılar için de geçerli.

Yamal duran toplarda uzman değildi; hatta 2025 UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda karşısında kaçırdığı penaltıdan etkilenmişti. Resmi maçlarda ise yalnızca Girona karşısında bir penaltı kaçırmıştı; Hollanda karşısındaki denemesi penaltı atışları sırasındaydı.

Serbest vuruşlar konusunda ise Lamine, takım antrenmanlarının bitiminin ardından düzenli olarak Raphinha, Pedri, Olmo ve Fermin ile çalışıyor. Bu, kariyerinin başlarında bu beceriye pek önem vermeyen, ardından Deco ve Ronaldinho adlı iki hocadan öğrenerek duran topları kullanmanın gol rakamlarını artırmak için temel bir unsur olduğunu fark eden Messi'nin geçtiği yola benziyor.

Lamine, mükemmel bir yaratıcı oyuncu olarak parlamayı sürdürüyor; başarılı çalımlar yapmaktan ya da Raphinha, Gordon ve Adame'nin açılmalarına dış ayakla hassas paslar atmaktan keyif alıyor. Ancak takımın, Lewandowski ve Ferran'ın ayrılığının ardından gol rakamlarında güçlü bir katkıya acil ihtiyacı olduğunu tamamen kavramış durumda.

Oyuncu ayrıca gollerin, güçlü bir şekilde mücadele ettiği Ballon d'Or ödülünü kazanma şansını desteklemek için temel bir dayanak olduğunu da idrak etti. Oylama süreci, Wembley Stadı'nda oynanacak İngiltere-İspanya maçının ardından kapanacak ki bu, adını ön plana çıkarmak ve unvana olan hakkını göstermek için ideal bir sahne. Genç forvet, beklenen o karşılaşmadan önce Racing ve Sevilla karşısında iki maça çıkacak.

Genç yıldız, Dünya Kupası'nın ardından kendisine ve başkalarına karşı hayal kırıklığı veya öfke yaşadığına dair tüm spekülasyonları çürüttü. Nitekim birkaç gün önce Elche maçındaki ciddi ifadelerine ilişkin sorulara yanıt olarak "Hayatımın en güzel yazını geçirdim ve mutluyum" demişti.

Oyuncu, Athletic Bilbao karşılaşmasında toparlanma ve güçlü dönüş işaretleri gösterdi ve o andan itibaren yükselişe geçti. Katalan kulübün yönetimi, genç yıldızın ödülün sembolik değerine verdiği büyük önemi, özellikle yalnızca bir yıl önce ikinci sırada yer almasının ardından fark etti.

İspanya Ligi'nin en iyi oyuncusu sıfatıyla, büyüleyici olmasa da Dünya Kupası'nda belirleyici ve çok önemli olması, ayrıca takımın iki maçı eksik oyuncuyla tamamlamasına rağmen Atletico Madrid karşısında takıma liderlik etmesi nedeniyle Joan Laporta, Lamine'in 26 Ekim'de Londra'da ilk Ballon d'Or ödülünü kazanması için resmi bir destek kampanyası başlatmaya yeşil ışık yaktı. Bunun ardından tüm kurumlar ona desteklerini açıkladı; oyuncu ise gol katili tarzıyla parlamayı sürdürüyor.



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