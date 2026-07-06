Korkutucu bir rakam… Harry Kane, Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde Norveç’i tehdit ediyor

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı’nın yıldızı Harry Kane, 2026 Dünya Kupası’nda efsanevi istatistiklere imza atmaya devam etti. Kane, 16 turunda Üç Aslanlar’ı Meksika’ya karşı 3-2’lik dramatik bir galibiyete taşıdı; bu muhteşem gecede bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu.

Futbol istatistik ağı "Opta", Kane'in 2025-2026 sezonunda kulüp ve milli takımda oynadığı sadece 63 maçta gol katkısı sayısını 81'e çıkardığını açıkladı.

Ağ, İngiltere kaptanının bu sezon tüm turnuvalarda 73 gol attığını ve 8 asist yaptığını belirterek, onun kariyerinin en verimli gol dönemini yaşadığını vurguladı.

81. katkı, Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı alınan heyecan verici galibiyette geldi. Kane, bir gol atıp bir gol pası vererek Üç Aslan’ı çeyrek finale taşıdı.

Bu rakam her açıdan olağanüstü; Kane’in maç başına katkı ortalaması 1,28’e ulaşıyor ve bu da onu bu sezon dünyanın en iyi oyuncuları arasında zirveye taşıyor.

Bu galibiyetle İngiltere, 2026 Dünya Kupası'ndaki yoluna devam ederken, Kane da rekorları kırmaya ve efsanevi kariyerine yeni bir sayfa eklemeye devam ediyor.

Gözler, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde yaşanacak heyecan verici karşılaşmaya çevrilmiş durumda. İngiltere milli takımı, Azteca Stadyumu’nda Meksika’yı 3-2 yenerek dramatik bir senaryoyla bu aşamaya yükselmesinin ardından Norveç ile karşılaşacak.