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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

Çeviri:

"Korkunç bir karar!": Liverpool - Nottingham maçının hakemlerine sert eleştiriler

Liverpool - Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier Lig
S. Gerrard
S. Warnock
İngiltere

Tartışmalı karar soru işaretleri yaratıyor

Liverpool ile Nottingham Forest maçının hakemlerinin tavrı, kaptanların ikinci golü getiren penaltının verilmesinden birkaç dakika önce Liverpool'un aynı anda 3 oyuncu değişikliği yapmasını engellemeye katkıda bulunmasının ardından, Reds'in teknik direktörü Andoni Iraola ile takımın eski yıldızları Steven Gerrard ve Stephen Warnock'u şaşırttı.

Liverpool ile Nottingham Forest maçı, Cumartesi günü İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard, penaltının kendisinin verilmesine hiçbir itirazlarının olamayacağını düşünüyor, ancak değişikliklerle ilgili olarak Iraola'nın öfkesine ortak oldu.

Gerrard, TNT Sports kanalına şunları söyledi: "Bu hayal kırıklığını anlayabilirsiniz. Bu çağda, üstelik tüm bu teknolojiyle birlikte, üçlü bir değişiklik yapmak üç dakika süremez."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bunun genel sorunun içinde küçük bir sorun olduğunu düşünüyorum, çünkü önlenebilir bir goldü."

Liverpool ve İngiltere Millî Takımı'nın eski sol beki Stephen Warnock, eski takım arkadaşının görüşüne katıldı.

BBC'ye şunları söyledi: "Andoni Iraola üç değişiklik yapmak istiyordu, ancak yardımcı hakem bunu yapmadı."

Şunları ekledi: "Bu, oyunu tamamen durduracaktı. Dördüncü hakemin yaptığı korkunç bir şey."

Liverpool, Victor Munoz'un maçın bitimine sekiz dakika kala kulübüyle ilk golünü atmasının ardından maçtan bir puan çıkarmayı başardı.

Ayrıca okuyun: Yaptığı şey tartışma yarattı: Iraola, Nottingham maçının hakemine öfkeyle patladı

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