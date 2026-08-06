Ugandalılar, ülkenin en tanınmış futbolcularından birinin başkent Kampala'daki evinin yakınında şüpheli hırsızlar tarafından dövülmesinin ardından 27 yaşında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor.

"BBC" kanalına göre polis, Uganda futbolcusu David Owori'nin cep telefonunu ve diğer eşyalarını çalma girişimine karşı koymasının ardından ölümcül bir saldırıya uğradığını belirtti; bu durum Uganda'da bir hüzün dalgasına ve şiddet suçlarına karşı yeniden alevlenen halk öfkesine yol açtı.

Owori, Uganda Premier Ligi'ni en fazla kez kazanan takım rekorunun sahibi Sports Club Villa'ya kaptanlık etti; sağ bek ve orta saha mevkisinde oynadı. Ayrıca ülkenin milli takımını da temsil etti.

Ugandalı kulüp olayın ardından bir açıklama yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bir oyuncudan fazlasını kaybettik. Bir kaptanı, bir kardeşi ve bir dostu kaybettik."

Görgü tanıkları, bir grup saldırganın futbolcuyu salı gecesi kaldırım taşlarıyla dövdüğünü, ardından Owori'nin eşyalarını çalıp onu baygın halde bırakarak kaçtığını söyledi.

SC Villa kulübü sözcüsü Assan Kasingye gazetecilere yaptığı açıklamada, Owori'nin Kampala'nın bir banliyösü olan Makindye'deki evinin hemen dışında hedef alındığını belirtti.

Kasingye şunları söyledi: "Oyuncu, evine yaklaşırken serseriler tarafından pusuya düşürüldü; bu da hayati tehlike arz eden ciddi yaralanmalara yol açtı ve ardından hızla sağlık kuruluşuna nakledildi."

Owori hızla yakındaki bir sağlık kliniğine nakledildi, ardından şehirdeki özel bir kuruluşa taşındı, ancak dün çarşamba günü aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel polis sözcüsü Rachel Kawala, müfettişlerin sorumluların kimliğini belirlemek için ipuçlarını takip ettiğini söyledi.

Kawala şunları ekledi: "Olay yeri, ilgili tüm delillerin toplanmasını ve korunmasını sağlamak için belgelendi ve işlendi."

Owori cinayeti Uganda genelinde şok etkisi yarattı; taraftarlar ve takım arkadaşları dahil futbol camiası ile siyasetçiler adalet talep etti.

Halk arasında Colgate olarak tanınan savunmacı için taziye mesajları peş peşe geliyor.

Uganda Futbol Federasyonu (Fufa), Owori'yi "saha içinde ve dışında gerçek bir lider" olarak nitelendirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "David sadece bir futbolcu değildi. O bir liderdi ve bütün bir nesle ilham kaynağıydı."

"Turnalar" olarak bilinen milli takım, ekibin Uganda'nın umutlarını taşıyan bir futbol yıldızını kaybettiğini belirtti.

Parlamento çarşamba günü Owori'nin ruhu için saygı duruşunda bulunarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve hızlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.