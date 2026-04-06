Korku dolu anlar... İngiltere'nin savunma oyuncusu sahada bayıldı

İngiliz gazetesi "The Sun"un haberine göre, İngiltere milli takımının savunma oyuncusu Conor Cody, bugün Pazartesi günü İngiltere Championship'te Charlton Athletic'in Watford ile oynadığı maç sırasında ciddi bir sakatlık geçirdi ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Kaza, uzatma süresinin 6. dakikasında meydana geldi. İngiltere milli takımında 10 maça çıkan Cody, yüzüne gelen güçlü bir şutu kurtarmaya çalışırken kendi ceza sahası içinde yere düştü ve 9 dakika boyunca sahada yatak kaldıktan sonra, kulüpteki 500. maçına çıkan Macauley Gillespie ile değiştirildi.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sedyeyle sahadan çıkarılırken her iki takımın taraftarlarından alkış aldı. Fizyoterapistler ve sağlık ekibinin acil müdahalesinin ardından, saha kenarında bekleyen ambulansın kapısı açıldı ve Cody, Vicarage Road Stadyumu'nun yanındaki Watford Genel Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa bindirildi.

Charlton teknik direktörü Nathan Jones, oyuncusunun bilincini kaybettiğini ve tedavi için hemen nakledildiğini doğrularken, "Sky Sports" kanalı, yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle görüntünün "uygunsuz" olduğunu gerekçe göstererek olayın tekrarını yayınlamayı reddetti.

Teknik açıdan maç 1-1 berabere sona erdi, bu da Watford'un eleme turlarına yükselme şansını azalttı, Charlton ise kalma şansını somut bir şekilde artıramadı.

Wolves, Everton, Leicester City ve Wrexham takımlarında forma giymiş olan eski stoper Cody, Ocak ayında Charlton'a kiralık olarak katılmıştı. Katıldığından bu yana Nathan Jones'un kadrosunda ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti; ancak bu maç, yedek kulübesinde oturduğu üç maçın ardından ilk kez ilk 11'de başladığı maçtı.

