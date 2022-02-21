Kör olma tehlikesi atlatan Omar Elabdellaoui 423 gün sonra sahalara döndü

Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, 26 Aralık 2020'den bu yana sarı kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıktı.

30 yaşındaki oyuncu, 31 Aralık 2020'de yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı.

Yüzünde yanıklar oluşan ve iki gözünde de hasar meydana gelen Elabdellaoui hastanede geçirdiği operasyonun ardından uzun bir rehabilitasyon süreciyle futbola geri döndü.

Ne söyledi?

Maçın bitiminde duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Elabdellaoui, beIN Sports'a yaptığı açıklamada dönüş sürecine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

"Bana yardımcı olan başta ailem, menajerim, çocuklarım ve Fatih Terim'e teşekkür ederim."

"Zor bir süreç yaşadım. Zor sakatlıktı. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara döndüm ve en sevdiğim şeyi yapıyorum. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim. Futbola ikinci kez başlamış gibi hissettim."

"Bu süreçte yanımda olan başta ailem ve çocuklarım, Fatih Hocam, eski başkanımız, yöneticilerimiz, şimdiki hocamız, yöneticilerimiz ve başkanımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

😢 Uzun bir aranın ardından formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı. #GÖZvGS pic.twitter.com/Pu1cnQpwgi — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 21, 2022

Tedavi sürecinde neler yaşandı?

Patlayan havai fişekten saçılan barut ve metal parçaları gözüne gelen Elabdellaoui, görme yeteneğini geri kazanabilmek için tam 11 operasyon geçirdi.

Elabdellaoui kazanın ardından ilk günlerde yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlatmıştı:

"Her şey karanlıktı. Gündüz mü, gece mi anlayamıyordum. Zaman kavramını yitirmiştim. Göremediğim için sesleri daha fazla duymaya başlamıştım. Süreç uzadıkça korkum arttı."

Doktorların ilk etapta 'futbola dönmesi zor' dediği Elabdellaoui, Cincinnati Göz Enstitüsü'nde çalışan ve kornea nakli alanında uzman olan doktor Edward Holland'a gitti ve altı ay boyunca aralıklarla ABD'de tedavi gördü.

Uzun ve yorucu bir sürecin ardından görme yetisini yavaş yavaş geri kazanan Elabdellaoui'ye Eylül ayında kızkardeşinden alınan göz hücreleri nakledildi. Bu operasyonun ardından büyük aşama kaydeden Norveçli oyuncu, sonunda özel bir gözlükle sahalara dönmeyi başardı.

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