Kopenhag maçının hakem Daniele Orsato ile Mauro Icardi'nin geçmişi bir hayli ilginç ve gergin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında çok kritik bir maça çıkacak. Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki kaderi, bu maçın ardından belli olacak.

Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Okan Buruk'un öğrencileri, 12 Aralık Salı akşamı Kopenhag'a konuk olacak. Danimarka'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği kritik karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, son haftaya girilirken grupta 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Aynı puandaki Kopenhag ise averajla ikinci sırada.

Sarı-kırmızılı ekibin gruptan çıkabilmesi için kazanması şart. Okan Buruk'un öğrencileri, galip gelmesi halinde son 16 turuna kalacak.

Daniele Orsato ile Mauro Icardi arasındaki 'gergin' geçmiş!

Kopenhag - Galatasaray maçının hakemi Daniele Orsato ile Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin arasının bir hayli gergin olduğu ortaya çıktı.

Icardi'nin Inter forması giydiği 2017 yılında 2-2 biten Inter - Milan maçında hakem Orsato, Icardi'yi kaptan olmasına rağmen kart göstermekle uyarmıştı.

İtalyan hakem, "Git buradan, 5'e kadar sayacağım..." sözleriyle çizme basınında manşet olmuştu.

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Juventus maçında şok yaşadı

Bir başka maçta ise Inter, Juventus'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuş ve bu ikilinin tartışması yine gündem olmuştu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından sonuca öfkelenen Icardi topu havaya vurmuş, Daniel Orsato ise bunu görüp "Pişman olacaksın!" demişti. İtalyan hakemin yazdığı raporlar, Arjantinli golcünün kırmızı kart görmediği halde İtalya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza almasına sebebiyet vermişti.