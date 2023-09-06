Kopa Kupası 2023: Ballon d'Or'da Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülünün adayları açıklandı

- Ballon d'Or bu yıl 30 Ekim'de düzenlenecek
- 21 yaş altındaki en iyi oyuncu ödülünün adayları belli oldu
- Bellingham, Gavi ve Pedri listede
NE OLDU? France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödül töreninde, 21 yaş altı en iyi futbolcuya da ödül verilecek. Kopa Kupası, 30 Ekim'de Paris'te düzenlenecek organizasyonla sahibini bulacak.
ADAYLAR KİMLER? Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday olan isimler şu şekilde:
- Jude Bellingham
- Gavi
Jamal MusialaHaberin devamı aşağıda
Eduardo Camavinga
Pedri
Xavi Simons
Alejandro Balde
Antonio Silva
Rasmus Hojlund
Elye Wahi
BÜYÜK RESİM: İlk kez 2018 yılında verilmeye başlanan ödülü ilk olarak Kylian Mbappe kazanmıştı. 2019'da Matthijs de Light'in aldığı Kopa Kupası'nı 2021'de Pedri kazandı.