Kopa Kupası 2023: Ballon d'Or'da Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülünün adayları açıklandı

İdil Erin Tetik
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Daha önce Kylian Mbappe ve Pedri gibi isimlerin kazandığı Kopa Kupası (Kopa Trophy) ödülünün adayları kimler?

  • Ballon d'Or bu yıl 30 Ekim'de düzenlenecek
  • 21 yaş altındaki en iyi oyuncu ödülünün adayları belli oldu
  • Bellingham, Gavi ve Pedri listede

NE OLDU? France Football tarafından organize edilen Ballon d'Or ödül töreninde, 21 yaş altı en iyi futbolcuya da ödül verilecek. Kopa Kupası, 30 Ekim'de Paris'te düzenlenecek organizasyonla sahibini bulacak.

ADAYLAR KİMLER? Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday olan isimler şu şekilde:

  • Jude Bellingham
  • Gavi

  • Jamal Musiala

    Haberin devamı aşağıda

  • Eduardo Camavinga

  • Pedri

  • Xavi Simons

  • Alejandro Balde

  • Antonio Silva

  • Rasmus Hojlund

  • Elye Wahi

BÜYÜK RESİM: İlk kez 2018 yılında verilmeye başlanan ödülü ilk olarak Kylian Mbappe kazanmıştı. 2019'da Matthijs de Light'in aldığı Kopa Kupası'nı 2021'de Pedri kazandı.

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