Kooora'ya özel... Crespo, Alvarez'e verdiği tavsiyeyle Barcelona'yı şaşkına çevirdi

Arjantinli eski forvet Hernán Crespo, önümüzdeki yaz transfer döneminde yeni bir takıma transfer olması beklenen vatandaşı ve Atlético Madrid'in yıldızı Julián Álvarez'e bir tavsiye verdi.

Atletico Madrid ile sezonu tüm turnuvalarda 49 maçta 20 gol ve 9 asistle tamamlayan ve 2026 Dünya Kupası'na Arjantin formasıyla katılmaya hazırlanan Alvarez'in geleceği hakkındaki tartışmalar dinmek bilmiyor.

Atlético Madrid yetkilileri ve Alvarez'in kendisi bu iddiaları yalanlasa da, birçok basın haberi 26 yaşındaki oyuncunun bu yaz Barcelona'ya transfer olmaya yakın olduğunu belirtiyor. Paris Saint-Germain de oyuncuyu kadrosuna katmak için beklemede.

Crispó ve Álvarez, her ikisi de Arjantinli forvetler olarak, Avrupa'ya gitmeden önce River Plate formasıyla profesyonel kariyerlerine başlamış olmalarıyla ortak bir noktaya sahip.

Crispó, Álvarez'e Atlético Madrid'de kalmasını tavsiye etti. Crispó, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda, "Julian zaten dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyor ve bu da takdir edilmesi gereken bir şey. Eğer kendini önemli hissediyorsa ve süreklilik buluyorsa, ayrılmak için acil bir neden yok" dedi.

Bununla birlikte Crespo, "Ancak Barcelona, her futbolcu için her zaman özel bir kulüp olmaya devam edecektir" dedi.

Eski Chelsea forveti sözlerini şöyle tamamladı: "En önemlisi, gelişimi ve spordaki mutluluğuna göre karar vermesi."

Ayrıca okuyun:

Arsenal mi, Paris mi?.. Crespo, Koora'ya Şampiyonlar Ligi finali tahminini açıkladı