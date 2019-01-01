Konyaspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Atiker , 'u konuk edecek. Saat 16:00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yöntecek.

Son 8 haftada maç kazanamayan ev sahibi, zorlu maç öncesinde 35 puanda bulunuyor. İstikrarsız bir görüntü veren Sivasspor ise 34 puanda.

Atiker Konyaspor'da Nejc Skubic ve Marko Jevtovic cezalı oldukları için forma giyemeyecek. Ömer Ali Şahiner, Traore ve Mücahit Atalay'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Sivasspor'da ise sakatlığı bulunan Hugo Vieira ve Muhammed Demir dışında eksik bulunmuyor.

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Opanasenko, Filipovic, Zuta, Jonsson, Volkan, Milosevic, Hadziahmetovic, Fofana, Jahovic

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjasmyr, Ziya, N'Dinga, Hakan, Diabate, Özer, Emre, Kone

Atiker Konyaspor, Süper Lig tarihinde Demir Grup Sivasspor'a sadece bir iç saha maçı kaybetti (6G 2B) ve o karşılaşmada takımın başında Aykut Kocaman vardı (Şubat 2015'te 0-1).

Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son 14 maçta sadece üç yenilgi alan Sivasspor (6G 5B), daha önceki beş karşılaşmanın dördünü kaybetmişti (1B)

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Konyaspor, en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıştı (dört maç).

Sivasspor, Süper Lig tarihindeki en farklı üç mağlubiyetinden birini geçtiğimiz sezon Konyaspor karşısında aldı (0-5).

Süper Lig'in son sekiz haftasında galibiyet alamayan tek takım Konyaspor (4B 4M).

Süper Lig'in ilk 27 haftasında Sivasspor'dan (9) daha fazla kafa golü atan tek takım Beşiktaş (15). Konyaspor ise bu sezon kafayla en az gol bulan iki ekipten biri (3; Akhisarspor ile birlikte).

Bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Adis Jahovic'in Süper Lig kariyerinde en fazla filelerini havalandırdığı üç takımdan biri Sivasspor (3; ve ile birlikte).

Son dört maçta gol atamayan Adis Jahovic, Süper Lig kariyerinde bugüne kadar beş maçlık gol hasreti yaşamadı (toplam 55 maç).

Süper Lig kariyerinde kullandığı sekiz penaltının yedisini gole çeviren Sivasspor forveti Arouna Kone, ilk kez geçen haftaki maçında penaltı kaçırdı.