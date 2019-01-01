Konyaspor, Marin Anicic'i kadrosuna kattı

Konyaspor, uzun süredir transfer gündeminde bulunan 29 yaşındaki stoper Marin Anicic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlılar, kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Marin Anicic'i renklerine bağlamayı başardı.

Kazakistan ekiplerinden Astana'da forma giyen 29 yaşındaki Boşnak savunma oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz uzun süreden beri temas halinde olduğu stoper Marin Anicic ile resmi sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcımız Osman Koçak ile futbolcumuz Marin Anicic katıldı.

2+1 yıllık atılan imzanın ardından konuşan Marin Anicic “ Bugün burada olmaktan son derece memnunum. Transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten benim de çok istediğim bir transferdi. Konyaspor’u gelmeden önce kulüp yapısını, şehrin futbola ilgisini araştırdım. Bana anlatılanlar, izlediklerim ve edindiğim bilgiler neticesinde gönül rahatlığıyla bu imzayı atıyorum. Konyaspor’a katkı sağlamak ve taraftarın önünde maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Taraftarlarımızı ve bu kulübe aidiyet hisseden herkesi en içten duygularımla selamlıyorum”dedi.

Marin Anicic Konyaspor’umuzda 14 numaralı formayı giyecek."

Anicic, 2014'ten beri Astana formasıyla toplam 200 maça çıktı ve 11 gol atıp 8 asist yaptı.

