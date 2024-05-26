Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor... Geçtiğimiz hafta Rams Park'ta oynanan derbi maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen ve şampiyonluğunu ilan edemeyen lider Galatasaray, bu akşam ipi göğüslemek için Konya'da sahaya çıkacak.
Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak
Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Okan Buruk'un öğrencileri, bu akşam Konyaspor deplasmanından 1 puan aldığı takdirde 100 puanla şampiyon olacak.
Galatasaray kazandığı takdirde 102 puanla mutlu sona ulaşacak. Aslan, rakibine kaybettiği takdirde Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenerse şampiyonluğa Fenerbahçe erişecek.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Konyaspor - Galatasaray
|26 Mayıs Pazar
|13.00
|beIN SPORTS 1