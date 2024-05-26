Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor... Geçtiğimiz hafta Rams Park'ta oynanan derbi maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen ve şampiyonluğunu ilan edemeyen lider Galatasaray, bu akşam ipi göğüslemek için Konya'da sahaya çıkacak.

Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak

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Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Okan Buruk'un öğrencileri, bu akşam Konyaspor deplasmanından 1 puan aldığı takdirde 100 puanla şampiyon olacak.

Galatasaray kazandığı takdirde 102 puanla mutlu sona ulaşacak. Aslan, rakibine kaybettiği takdirde Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenerse şampiyonluğa Fenerbahçe erişecek.

Maç Tarih Saat Kanal Konyaspor - Galatasaray 26 Mayıs Pazar 13.00 beIN SPORTS 1

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE