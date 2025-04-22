Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şimdi yüzünü Ziraat Türkiye Kupası'na döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, yarı finalde bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Haberin devamı aşağıda Tüm detaylar goal.com/tr'de... Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor'a konuk olacak. Gelecek maç Türkiye Kupası KSP GAL Maç önizlemesi Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Hakem Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği mücadele ATV'den yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Konyaspor-Galatasaray 22 Nisan Salı 20.30 ATV