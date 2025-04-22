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Can Özer

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Konyaspor - GalatasarayKonyasporGalatasarayTürkiye Kupası

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şimdi yüzünü Ziraat Türkiye Kupası'na döndü.

Okan Buruk'un öğrencileri, yarı finalde bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Konyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Konyaspor'a konuk olacak.

Gelecek maç

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği mücadele ATV'den yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

Konyaspor-Galatasaray

22 Nisan Salı

20.30

ATV

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