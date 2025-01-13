Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, dün akşam deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, rakibini Barış Alper Yılmaz'ın iki golüyle mağlup ederek ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.

Bu akşam ise Fenerbahçe, puan farkını yeniden sekize indirmek için kritik bir deplasmanda sahaya çıkacak.

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Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor'a konuk olacak ve bu deplasmanda 3 puan arayacak.

Peki Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm detaylar goal.com.tr'de...

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde bu akşam Konyaspor'a konuk olacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı izle

Maç Tarih Saat Kanal Konyaspor-Fenerbahçe 13 Ocak Pazartesi 20.00 beIN SPORTS 1

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANL İZLE