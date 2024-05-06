Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 35. hafta mücadelesinde bu akşam Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı maçın VAR hakemi ise Daniel Schlager olacak. Haberin devamı aşağıda Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe zirve takibine devam ediyor. Gelecek maçlar Süper Lig KSP SAM Maç önizlemesi Süper Lig FEN KAY Maç önizlemesi Fenerbahçe topladığı 89 puanla 2. sırada bulunurken Konyaspor ise 36 puanla küme düşme hattının üzerinde 16. sırada bulunuyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Konyaspor - Fenerbahçe 6 Mayıs 2924 20.00 beIN SPORTS 1