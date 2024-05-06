Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 35. hafta mücadelesinde bu akşam Konyaspor'a konuk olacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı maçın VAR hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe zirve takibine devam ediyor.
Fenerbahçe topladığı 89 puanla 2. sırada bulunurken Konyaspor ise 36 puanla küme düşme hattının üzerinde 16. sırada bulunuyor.
Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Konyaspor - Fenerbahçe
|6 Mayıs 2924
|20.00
|beIN SPORTS 1