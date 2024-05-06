Konyaspor & FenerbahceGetty/GOAL
Can Özer

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Konyaspor - FenerbahçeKonyasporFenerbahçeSüper Lig

Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 35. hafta mücadelesinde bu akşam Konyaspor'a konuk olacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı maçın VAR hakemi ise Daniel Schlager olacak.

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Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe zirve takibine devam ediyor.

Gelecek maçlar

Fenerbahçe topladığı 89 puanla 2. sırada bulunurken Konyaspor ise 36 puanla küme düşme hattının üzerinde 16. sırada bulunuyor.

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Konyaspor - Fenerbahçe6 Mayıs 292420.00beIN SPORTS 1
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