Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Kartal, Konya'dan 3 puanla dönüp bu mağlubiyeti telafi etmenin peşinde.

Alt sıralarda yer alan ve korkulu rüya görmek istemeyen Konyaspor ise kazanarak kendisini daha üst sıralara atmayı amaçlıyor.

Peki Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk olacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Konyaspor-Beşiktaş 15 Mart Cumartesi 20.30 beIN SPORTS 1

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE