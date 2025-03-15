Ole Gunnar Solskjaer Besiktas 2025Getty Images
Can Özer

Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Konyaspor - BeşiktaşKonyasporBeşiktaşSüper Lig

Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Kartal, Konya'dan 3 puanla dönüp bu mağlubiyeti telafi etmenin peşinde.

Alt sıralarda yer alan ve korkulu rüya görmek istemeyen Konyaspor ise kazanarak kendisini daha üst sıralara atmayı amaçlıyor.

Peki Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk olacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Gelecek maç

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

Konyaspor-Beşiktaş

15 Mart Cumartesi

20.30

beIN SPORTS 1

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

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