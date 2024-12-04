Konyaspor 9-0 kazandı, rekorun kıyısından bile geçemedi

Konyaspor kupada 9 golle turlarken bu maç turnuvanın en farklı galibiyetlerini akıllara getirdi. Konyaspor ise 9 gole rağmen rekoru kıramadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları oynanırken Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor rakibini darmadağın etti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Antalya ekibi Kepezspor FAŞ ile karşılaşan Konyaspor rotasyon ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta turu 9-0'lık unutulmaz galibiyetle elde etti.

Konyaspor'da günün yıldızı Melih Bostan 3 gol ve 2 asistle oynarken Aleksic ile Louka Prip birer gol ikişer asiste imza attı. Diğer goller ise Kramer (2), Tunahan Taşçı ve Melih İbrahimoğlu'ndan geldi.

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Türkiye Kupası'nın en farklı skoru hangi takıma ait?

Konyaspor'un farklı galibiyeti Türkiye Kupası'ndaki rekor galibiyetleri hatırlattı. Yeşil-beyazlılar yağmur gibi gol atsa da rekor kıramadı. Turnuva tarihinin en farklı galibiyeti İskenderunspor'a ait. Hatay ekibi 1980-81 sezonunda Kahramanmaraş Fidan Gençlik'i 14-2 mağlup etmişti.

1998-99 sezonunda Beşiktaş'ın Çorluspor karşısında kazandığı 10-0'lık maç da unutulmazlar arasında yer alıyor. Yakın tarihte ise Denizli Sarayköy Spor'un 2012-13 sezonunda Uşak Spor deplasmanında aldığı 10-1'lik galibiyet dikkat çekiyor.

Konyaspor için sırada ne var?

Kupada turu geçen Konyaspor adını 5. tura yazdırdı. 17-18-19 Aralık'ta oynanacak 5. tur maçlarını kazanan takımlar adını gruplara yazdıracak. Takımların üçer maç yapacağı grup aşaması Ocak ve Şubat aylarında oynanacak.