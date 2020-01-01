Süper Lig

Konyaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

AA
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Artem Kravets Konyaspor İmza
AA
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kagan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets's renklerine bağladı. 

Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Adnan Erkan'ın katıldığı imza töreninde deneyimli santraforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Santrafor Kravets'in 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Öte yandan 21 yaşındaki orta saha Oğuz Kagan Güçtekin ile 1, 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.  

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