Yoğun maç takviminin yarattığı baskının boyutunu yansıtan bir adımla Milan, oyuncularına ve teknik ekibine önlerindeki karşılaşmalara hazırlanmak için daha fazla zaman tanımak adına medya yükümlülüklerinden feragat etmeye karar verdi; kulüp, teknik direktörü Ruben Amorim'in İtalya Ligi'ndeki Atalanta maçı öncesindeki basın toplantısını iptal etti.

Milan, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in, pazar akşamı San Siro'da İtalya Ligi kapsamında oynanacak Atalanta maçı öncesinde yapılması planlanan geleneksel basın toplantısının iptal edildiğini açıkladı.

Karar, takımın Avrupa Ligi'nde Salzburg'u 4-0 yendikten sonra Avusturya'dan dönüşünün hemen ardından geldi. Teknik ekip, özellikle Sassuolo ile alınan beraberliğin ardından maç hazırlığına odaklanmayı tercih ediyor. Amorim'in, beklenen karşılaşma öncesinde takımın tek antrenmanını cumartesi günü yönetmesi planlanıyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, maç yoğunluğu nedeniyle bu karar önümüzdeki hafta da tekrarlanabilir. Zira Rossoneri, Avrupa Ligi'nde Bournemouth ile karşılaşmak üzere İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor; ertesi gün Milano'ya dönecek ve ardından Udine'ye seyahat edecek.

Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 ATA

Karşılaşmalar arasındaki sürenin daralmasıyla teknik ekip, sezonun bu yoğun döneminde takımın hazır bulunuşluğunu korumak amacıyla medya görünürlüğü yerine fiziksel toparlanmaya, oyuncuların efor yönetimine ve saha çalışmalarına öncelik veriyor.