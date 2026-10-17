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FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP
Çeviri:

"Konuşmaya vakit yok": Milan, Atalanta maçı öncesi sürpriz bir karar aldı

AC Milan - Atalanta
AC Milan
Atalanta
Serie A
R. Amorim
İtalya
Portekiz

Karşılaşmalar serisi öncesinde net bir mesaj

Yoğun maç takviminin yarattığı baskının boyutunu yansıtan bir adımla Milan, oyuncularına ve teknik ekibine önlerindeki karşılaşmalara hazırlanmak için daha fazla zaman tanımak adına medya yükümlülüklerinden feragat etmeye karar verdi; kulüp, teknik direktörü Ruben Amorim'in İtalya Ligi'ndeki Atalanta maçı öncesindeki basın toplantısını iptal etti.

Milan, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in, pazar akşamı San Siro'da İtalya Ligi kapsamında oynanacak Atalanta maçı öncesinde yapılması planlanan geleneksel basın toplantısının iptal edildiğini açıkladı.

Karar, takımın Avrupa Ligi'nde Salzburg'u 4-0 yendikten sonra Avusturya'dan dönüşünün hemen ardından geldi. Teknik ekip, özellikle Sassuolo ile alınan beraberliğin ardından maç hazırlığına odaklanmayı tercih ediyor. Amorim'in, beklenen karşılaşma öncesinde takımın tek antrenmanını cumartesi günü yönetmesi planlanıyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, maç yoğunluğu nedeniyle bu karar önümüzdeki hafta da tekrarlanabilir. Zira Rossoneri, Avrupa Ligi'nde Bournemouth ile karşılaşmak üzere İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor; ertesi gün Milano'ya dönecek ve ardından Udine'ye seyahat edecek.

Karşılaşmalar arasındaki sürenin daralmasıyla teknik ekip, sezonun bu yoğun döneminde takımın hazır bulunuşluğunu korumak amacıyla medya görünürlüğü yerine fiziksel toparlanmaya, oyuncuların efor yönetimine ve saha çalışmalarına öncelik veriyor.

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
6510188+1016
K
B
K
K
K
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
K
K
B
K
K
3
RomaRomaROM
6420143+1114
B
B
K
K
K
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
K
K
K
B
K
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
B
K
K
K
K
6
AC MilanAC MilanMIL
6330115+612
B
K
B
B
K
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
7322106+411
B
K
B
K
K
8
JuventusJuventusJUV
632195+411
B
K
K
B
K
9
ComoComoCOM
632196+311
B
K
K
K
K
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
K
K
K
K
K
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
K
B
K
K
B
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
K
B
K
K
K
13
LecceLecceLEC
6204612-66
K
K
K
K
K
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
K
B
K
B
K
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
K
K
K
K
K
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
K
K
K
B
K
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
K
K
B
K
K
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
K
K
K
B
K
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
K
B
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
7016516-111
B
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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