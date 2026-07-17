Konate, İspanya’nın üstünlüğünün sırrı hakkında: “Koça sorun” dedi

Fransız milli takımı, 2026 Dünya Kupası finali eşiğinde elenmenin acısını yaşadı. Yarı finalde mutlak üstünlüğünü 2-0’lık skorla ortaya koyan İspanya’ya yenilen Fransa, “La Roja”nın dramatik bir şekilde “Les Bleus”un hayallerini suya düşürmesine tanık oldu.

Bu şokun üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, savunma oyuncusu İbrahima Konaté, yenilginin nedenleri, rakibin etkileyici taktiksel seviyesi ve Fransız yıldızı saran baskı ve beklentilerin boyutu hakkında son derece gerçekçi bir değerlendirme yaptı.

Altı büyük turnuvadan elenme, dünya ikincisi takımın kampına hâlâ kara bir gölge düşürüyor; İspanya’nın oyunun her alanında üstünlük kurmasının ardından, turnuvaya şampiyonluğun en büyük favorisi olarak giren Didier Deschamps’ın oyuncuları, üçüncü yıldız hayallerinin ani bir şekilde sona erdiğini fark ettiler; hırsları, acımasız ve sağlam bir İspanyol duvarına çarptı.

Bugün Cuma günü, İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, birkaç hafta önce Real Madrid'e katılan yeni savunma oyuncusu, hissettiği acıyı gizlemedi. "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bu yenilgiyi kabullenmek çok zor. Maçın bitiş düdüğünden beri her gün bunu düşünüyoruz. Bir pişmanlık hissi var ve durum çok acı... Ancak iki Dünya Kupası deneyimi yaşadıktan ve bir final ile bir yarı final kaybettikten sonra, bu yenilginin öncekinden daha az acı verici olduğunu söyleyebilirim, ama yine de can yakıcı."

Konaté, taraftarların baskısına ilişkin olarak şunları ekledi: “Fransa’da neler söylendiğini gördük; bazıları daha maç oynamadan bizi dünya şampiyonu olarak görüyordu. Bu gerçek bir darbe, ancak futbolun bir parçası ve başımızı yeniden dik tutacağız.”

Bu Dünya Kupası’nda yedek kulübesinde kalan Konaté, büyük turnuvalarda Fransa’ya karşı üst üste üçüncü galibiyetini alan İspanya milli takımının ezici üstünlüğüne değinerek şunları söyledi: “Üst üste üç mağlubiyet almak acı verici ve profesyoneller olarak bunu kolayca kabullenemeyiz. Euro 2024’te bizden daha iyilerdi ama bir şansımız vardı; Avrupa Uluslar Ligi’nde ise takımları birkaç gün önce karşılaştığımız kadrodan bile daha iyiydi; Lamine Yamal ve Nico Williams %100 performanslarıyla zirvedeydiler.”

Les Bleus’un savunma oyuncusu son maçla ilgili analizine şöyle devam etti: “Son karşılaşmada, açıkça bizden daha iyilerdi. Nedeni ne? Bunu teknik direktöre sormalısınız, çünkü birçok açıdan gerideydik. Elbette, yedek bir oyuncu olarak konuşmak ve yargıda bulunmak kolaydır, ancak planımızın neden işe yaramadığını öğrenmeli ve anlamalıyız. Bizden daha iyi bir İspanya milli takımıyla karşılaştık. Zihinsel olarak üstünlük sağlamadılar ve biz saha dışında söylenenleri önemsemiyoruz. Onlardan sadece bir oyuncu konuştu ve meydan okumayı başardı (gülerek), ancak bu yolculuğumuzun sonu değil ve şüphesiz onlarla tekrar karşılaşacağız.”

Açıklamalarının sonunda Fransız savunma oyuncusu, turnuva öncesinde yüksek tutulan beklentiler konusunda durumu doğru bir şekilde ortaya koymaya özen gösterdi ve Fransa’nın olağanüstü bir favori olarak gösterilmesinin objektiflikten yoksun bir analiz olduğunu belirtti.

Konaté şöyle açıkladı: “Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için, tarihimiz ve sahip olduğumuz bireysel yetenekler nedeniyle birinci favoriydik; seyirciler, Fransa’nın iki ya da üç takım kurup bunlarla Dünya Kupası’nda rekabet edebileceğine inanıyor. Ancak turnuvalar, takım ruhu ve bireysel detayların birleşimiyle belirlenir. İspanya’ya karşı alınan yenilgi sıradan bir başarısızlık değil; onlar gerçek Avrupa şampiyonları. Neden insanların zihninde Dünya Kupası’nı mutlaka kazanacağımız düşüncesi yerleşti bilmiyorum; bu yolculuk, birçok karmaşık aşamayı aşmayı gerektiriyor.”