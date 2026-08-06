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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

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Kompany, Olise dedikodularına sert yanıt verdi: Sizi ilgilendirmez

Transfers
Bayern Münih
V. Kompany
M. Olise
Real Madrid
Almanya
Belçika
Fransa
İspanya

Belçikalı teknik direktör, yıldızının ayrılık ihtimaliyle ilgili konuştu

Bayern Münih'in Belçikalı teknik direktörü Vincent Kompany, özellikle 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından Bavyera ekibinin Fransız oyuncusu Michael Olise'nin geleceğine ilişkin dolaşan söylentilere yanıt verdi.

Olise, 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir görüntü sergiledi ve dördüncülükle sonuçlanan Fransa serüveninde 7 gol pasıyla (rekor) rol oynadı.

Birçok basın haberi, Real Madrid'in Olise'nin hizmetleriyle ilgilenen isimlerin başında geldiğini ve mevcut yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmaya çalıştığını belirtti.

Kompany, bugün perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Olise'nin ayrılma ihtimaliyle ilgili şunları söyledi: "Bu konu bana hiç açılmadı."

Belçikalı teknik direktöre eski sevgilisi Fatma Zonbrischer'den olan kızı için açılan nafaka davası sorulduğunda ise "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Özel hayat özel kalır. Bu sizi ilgilendirmez. Kendisi şu an tatilde ve bunu hak ediyor."

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Belirtmek gerekir ki Olise, geçen sezon Bayern Münih'in en dikkat çekici isimlerinden biriydi ve Bavyera ekibini yerel üçlemeyi kazanmaya taşımanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkardı.

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