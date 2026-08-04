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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Komik görüntüler: Real Madrid yıldızlarına beklenmedik tuzak

Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
A. Guler
D. Dumfries
B. Diaz
Vinicius Junior
İspanya
Uruguay
Türkiye
Hollanda
Fas
Brezilya

Şekli bozulmuş bir yüz ve toplu kahkahalar

Real Madrid'in medya ekibindeki bir kişinin gerçekleştirdiği eğlenceli bir şaka, takımın antrenmanına neşeli bir hava kattı. Uruguaylı orta saha oyuncusu Fede Valverde, yüz hatlarını değiştiren bir çekim "filtresinin" kurbanı oldu; bu an, takım arkadaşları arasında bir kahkaha dalgası yarattı.

Kraliyet kulübünün paylaştığına göre, Real Madrid'in dijital içerik direktörü, bugünkü antrenman seansının bitiminin ardından Valverde'ye bir cep telefonu vererek kulübün sosyal medya hesapları için bir video kaydetmesini istedi. Oyuncu ise kameranın, yüz hatlarını değiştiren bir "filtre" ile çalıştığının farkında değildi.

Valverde telefonun ekranına baktığında ve yüzünün tamamen bozulduğunu gördüğünde kahkahalara boğuldu; ardından takım arkadaşları Brahim Diaz, Denzel Dumfries, Arda Güler ve Vinicius Junior'ı da aynı tuzağa düşürdü. Bu doğal sahne, takımın soyunma odasındaki olumlu havayı yansıttı.

Real Madrid bu anı kaydetti ve resmi platformları üzerinden paylaştı; eğlenceli sahneden keyif alan taraftarlar arasında geniş yankı buldu.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

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