Kolombiya'ya Peru sürprizi

Copa America’da Kolombiya ile karşılaşan Peru, rakibini 10 yıl aradan sonra ilk kez mağlup etti.

Peru, Copa America 2021 B Grubu’nda Kolombiya’yı 2-1 mağlup etti.

17. dakikada Yoshimar Yotun’un vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Sergio Pena, köşeden ağları gördü ve Peru’yu öne geçirdi.

İkinci yarıya hızlı giren Kolombiya, 53. dakikada kaleci Pedro Gallese’nin Miguel Borja’yı düşürmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Borja skora eşitliği getirdi.

64’te Christian Cueva’nın kullandığı köşe vuruşunda topu kendi ağlarına gönderen Evertonlı Yerry Mina, skoru Peru lehine 2-1’e taşıdı.

Kolombiya’ya karşı resmi maçlardaki son galibiyetini 2011’de, yine Copa America'da alan Peru, böylece uzun süren şanssızlığını da kırmış oldu.

Diğer maçta galip yok

Copa America’da günün diğer maçında Venezuela ile Ekvador 2-2 berabere kaldı.

İlk yarının son bölümünde Venezuela ceza sahasında yaşanan karambolde topa dokunan Ayrton Preciado, Ekvador’un soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

Edson Castillo ikinci yarının başında skora dengeyi getirirken, Ekvador oyuna sonradan giren Gonzalo Plata’nın ayağından bulduğu golle 71’te tekrar öne geçti.

Venezuela adına ise kulübeden gelen bir diğer isim Ronald Hernandez sahneye çıktı. 90+1’de kafayla ağları sarsan Hernandez, maçın skorunu belirledi.

Lider Brezilya

Bu sonuçların ardından B Grubu’nda 6 puanlı Brezilya’nın liderliği devam etti. Kolombiya üç maçta topladığı dört puanla ikinci sırada yer alıyor. Onu üç puanlı Peru ve iki puanlı Venezuela takip ediypr. Grubun son sırasında ise bir puanlı Ekvador var.

Grupta bir sonraki maçlar 23 Haziran’da Ekvador-Peru ve Brezilya-Kolombiya arasında oynanacak.