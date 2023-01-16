Potansiyeliyle kendisine hayran bırakan genç oyuncu, İngiliz futbolunda kendisini göstermek istiyor.

NE OLDU? Jhon Duran, yakın geçmişte Liverpool ve Chelsea ile ilişkilendirildi ve genç oyuncu, Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile karşılaştırıldı.

O sırada sadece 15 yaşındaydı ve Kolombiya Ligi'nde gol atan en genç ikinci oyuncu olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ve Ocak 2021'de Envigado'dan Chicago'ya transfer olduğunda MLS tarihindeki en pahalı yabancı oyuncu olarak bir rekor daha kırdı.

NE SÖYLEDİLER: Villa, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada genç oyuncuyla anlaştıklarını belirterek şu açıklamayı yaptılar:

"Aston Villa, 19 yaşındaki oyuncunun kalıcı transferi için Chicago Fire ile bir anlaşmaya varıldığını doğrulayabilir.

"Anlaşma, forvet oyuncusu Jhon Duran'ın sağlık kontrolünden geçmesine, kişisel şartları kabul etmesine ve gerekli çalışma vizesini almasına bağlı olarak önümüzdeki günlerde resmileşecek."

BÜYÜK RESİM: Duran, Envigado alt kadrosunda hünerli bir kanat oyuncusu olarak başladı.

Real Madrid ve Everton'ın eski yıldızı James Rodriguez'in babası Wilson James Rodriguez gibi bir hocayla çalışma fırsatı buldu ve bu çalışmalar, onun kaderini değiştirdi.

Yaptığı özel çalışmaların ardından güçlü bir forvet oyuncusuna dönüştü.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Villa, İngiltere'ye transferini tamamlarken Duran'ın tüm potansiyelini ortaya çıkardığını görmeyi umuyor.

İngiliz ekibi, genç golcüsünün en kısa sürede form tutup Avrupa futboluna sarsıcı bir giriş yapmasını arzuluyor.