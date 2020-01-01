Kolo Toure, Virgil van Dijk'in zayıf noktasını açıkladı

Toure, Hollandalı oyuncunun neredeyse her şeye sahip olduğunu söylese de onu zora sokmanın en az bir yolunun bulunduğunu belirtti.

Virgil van Dijk, 'a katıldığı günden beri neredeyse her açıdan "inanılmaz" olduğunu kanıtlasa da Kırmızılar'ın eski savunmacısı Kolo Toure, hızlı forvetlerin Hollandalı oyuncuya bire birlerde sıkıntı yaşatabileceğini düşünüyor.

Stats Perform News' e konuşan Toure, "Van Dijk gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Hızlı, uzun boylu, iyi sıçrayabiliyor, tekniği iyi, oyunun yönünü uzun paslarla değiştirebiliyor. Her şeye sahip" dedi.

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Buna karşın ona bire birde meydan okuyan çok oyuncu görmediğini belirten Toure, "Bence bu onun zayıf karnı. Çok zeki bir oyuncu ve geriye iyi devriliyor. Ama bire birde gerçekten agresif bir şekilde hücum ederseniz, sanırım onu geçebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Van Dijk'in yanında da iyi oyuncular olduğunu belirten Toure, "Etrafındaki iyi oyuncular onun işini kolaylaştırıyor, ama elbette birçok iyi özelliğe sahip" ifadelerini kullandı.

Van Dijk, Ocak 2018'de 75 milyon sterlin karşılığında 'dan Liverpool'a transfer olmuştu.