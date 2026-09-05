Real Madrid'in bu sezon Real Betis karşısında aldığı ilk mağlubiyet, Jose Mourinho'yu tartışmalı bir karara sürükledi. Portekizli teknik adam, ikinci yarıda Arda Güler'i oyundan alarak Diamonde'yi sağ kanat mevkiine sürdü; oysa Türk oyuncu sahadaki en iyi Real Madridli isimdi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Jose Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörü olduğunuzda kolay olmayan, hatta neredeyse hepsi zor olan kararların bulunduğunu çok iyi biliyor.

Bu nedenle Portekizli teknik adam, beyazlı takımın bu sezon aldığı ilk mağlubiyetle sonuçlanan ve Real Betis sahasında oynanan maçta aldığı kararlardan birinin belki de adil olmadığını bizzat itiraf etti; söz konusu olan, ikinci yarının ortasında Arda Güler'i oyundan alıp Diamonde'yi sağ kanatta sahaya sürmesiydi.

Sebep, Fildişi Sahilli oyuncunun takıma yardım edememesi değildi; Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olan, 125 milyon euro sabit bonservis ve ek bedeller karşılığında gelen oyuncu, tam da bu tür anlar için orada bulunuyor.

Real Madrid'in en iyisi

Güler, sahada Real Madrid oyuncuları arasında özellikle hücum açısından en iyisiydi; bu nedenle oyundan alınma kararı garip göründü.

Bu bir tesadüf de değildi; Güler, yedi fırsatla Real Madrid'in kaleye yönelik en çok fırsat üreten oyuncusuydu, ayrıca beş top kazanımıyla topları geri kazanmada takımın en çok koşan ikinci hat oyuncusuydu.

Güler, savunma katkısını hücum ilhamıyla birleştirdi; ancak başta Mbappe olmak üzere hücumları sonuçlandırma görevi olan Real Madrid oyuncuları bunu iyi değerlendiremedi.

İşte bu nedenlerle Mourinho, değişikliğin açıklanmasının zor olduğunu bizzat gösterdi; ancak aynı zamanda bunun için bir gerekçe de sundu: Güler'in ikinci sarı kartı görme ihtimali.

Bu ihtimal uzak da değildi; oyuncu, ikinci yarının başında kart görme riski taşıyordu ve Portekizli teknik adam, Real Betis oyuncularının o anda onu "avlamaya" çalışacaklarını söyledi.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Sevilla'da bu gerekçe kabul edilebilirdi; ancak Barcelona'da Espanyol karşısında Mourinho, Güler'i, oyuncunun Bellingham'a asist yapmasının ardından, Real Madrid'in galibiyet aradığı bir anda oyunun altmışıncı dakikasında oyundan aldı.

O maçta bile Güler, tıpkı sezon hazırlık dönemi boyunca olduğu gibi Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu; ancak Türk yıldızı oyundan almak, tıpkı Sevilla'da olduğu gibi, o an için en kolay değişiklikti.

Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörü olarak bir dizi meseleyle uğraşmak zorunda. Bu meselelerin bir kısmı tamamen sahada olup bitenlerle ilgili, bir kısmının kökleri ise daha derinlere uzanıyor.

Bu durum Espi örneğinde de ortaya çıktı; kendisine verilen her fırsatta katkı sunan oyuncu, buna rağmen sahaya geç giriyor, çünkü galibiyet garanti değilken Mbappe'nin süresini kısmak düşünülemez bir şey.

Bellingham, Sevilla'da hiç iyi bir performans sergilemedi; ancak sezon başında Real Madrid'in en iyi hücum silahını temsil ediyor ve bu da Mourinho'ya onu değişiklik için seçmemesi için yeterli gerekçe verdi.

Güler, Mourinho'ya güveniyor

Geriye en karmaşık dosya olan Vinicius kalıyor; Xabi Alonso, geçen sezon Brezilyalı oyuncuyu rotasyonla dinlendirmeyi, en iyi durumunda olmadığı dönemlerde süresini kısmayı zaten denemiş ve iş bildiğiniz gibi sonuçlanmıştı.

Vinicius her zaman sahada olmak istiyor ve onu bunun aksine ikna etmek kolay bir görev olmayacak; buna rağmen Mourinho'nun oyundan almak için seçtiği oyuncu o değil, Güler'di.

Adil olmak gerekirse, Mourinho'nun kararı tamamen kötü değildi; Vinicius, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen beraberlik golünü atan Espi'ye topu verdi, ardından Brezilyalı oyuncu, Mbappe'nin kaçırdığı penaltıya neden oldu. Vinicius, az şey almasına rağmen çok şey veriyor.

Şu an itibarıyla Güler, bu rolde, sahte sağ kanat olarak ilk on birdeki yerini koruyor; ancak Diamonde tehlikesi, tıpkı Real Madrid'in onu kadrosuna katmak için ödediği yüksek bedel gibi devasa boyutta kalıyor ve Mourinho'yu bekleyen bir sonraki mücadele de bu.

Aynı zamanda Türk oyuncu, diğer takım arkadaşları aynı seviyeyi yakalayamadığında bile kendisine verilen her fırsatı değerlendiriyor; bu yıl Mourinho ile çalışmanın gelişmesine ve önemli bir rekabetçi sıçrama yapmasına yardımcı olabileceğine ikna olmuş durumda ve Mourinho onu sahada tuttuğu sürece, eline geçen ilk fırsatta kendini kanıtlayacak.