Kokorela, Suudi Arabistan maçı öncesinde: “Yamal çok değişti”

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Marc Cucurella, Dünya Kupası’ndaki La Roja kampında, vatandaşı ve Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal’ın yarattığı büyük etkiden bahsetti.

İspanya Milli Takımı, önümüzdeki Pazar günü Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Mundo Deportivo gazetesi, Kokorela'nın El Mundo gazetesine verdiği röportajdaki açıklamalarını yayınladı. Kokorela, "Yamal'ın Euro 2024'ten bu yana çok değiştiğini fark ettim" dedi.

"Yamal'ın daha olgunlaştığını düşünüyorum. Profesyonel futbolda birkaç yıl geçirdi ve ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor" diye ekledi.

“Onunla birlikte oynamaktan ve İspanya Milli Takımı’nda onunla birlikte olmaktan keyif alıyorum. Umarım sakatlığından iyi bir durumda dönmüş ve bize çok yardımcı olur” diye devam etti.

Yamal’ın omuzlarına binen büyük baskı ve sorumlulukla ilgili olarak ise, “Bu inanılmaz bir şey. Dubai’ye tatile gitmiştim ve orada bile onun reklam panosunu gördüm” dedi.

Ayrıca, “Yamal tüm bunlarla harika ve son derece doğal bir şekilde başa çıkıyor. Hâlâ aynı çocuk. Daha olgunlaştı, ancak büyük bir yıldız ya da bu kadar ünlü olmadan önceki haliyle aynı kişi olmaya devam ediyor” dedi.

Son olarak, “Bu, Yamal’ın en iyi özelliği. Bu yaşta, tüm bu olaylarla bu kadar samimi ve doğal bir şekilde başa çıkması gerçekten şaşırtıcı. Henüz 18 yaşında. Herkesin tüm bunlarla bu şekilde başa çıkabileceğini ve idare edebileceğini sanmıyorum” diye ekledi.