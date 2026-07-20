Kokorela başı belada! De la Fuente: Artık sözünü yerine getirmeli!

Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı’nı "La Roja"yı 2026 Dünya Kupası'nı kazanmaya götürdü. Böylece, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2023 Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluklarının da bulunduğu başarı listesine bir de dünya şampiyonluğunu ekleyerek, İspanya'yı 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıyan idolü Vicente del Bosque'yi geride bıraktı.

Maç sonrası MetLife Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında, tüm teknik ekibi ile birlikte yer alan De la Fuente, bu tarihi başarıdan duyduğu büyük gururu şu sözlerle dile getirdi: "Bu fikri benimsemiş, ona sadık kalmış, gelişimine katkıda bulunmuş ve bize bir takım, bir aile örneği sunmuş, olağanüstü yeteneğe sahip iyi ve büyük futbolculardan oluşan bu nesilden büyük gurur duyuyorum."

İspanyol teknik direktör, büyük bir heyecanla şunları ekledi: “Geçmişe bakıp onları düşündüğümde çok heyecanlıyım. Bu nesil futbolcularla her şeyi, her şeyi kazandık,” diyerek, Arjantinli kaleci Emiliano Martínez’in kurtarışları olmasaydı takımın maçı çok daha erken bitirmesi gerektiğini belirtti.

Final maçının zorluğuna ilişkin olarak De la Fuente şunları söyledi: “Bence maç çok daha erken sonuçlanmalıydı. Dibo’nun kurtarışları erken galibiyetimizi engelledi. Skoru erken öne geçirmeliydik, ancak bu bir Dünya Kupası finali ve on kişiye karşı bile dayanıklı olmalısınız. Biz her şeye hazırız.”

İspanyol teknik direktör, maç öncesinde oyuncularına ilettiği mesajı da şöyle açıkladı: “Onlara şöyle dedim: Beyler, tarihle randevumuz var ve önce oraya ulaşmalıyız.” Maçtan sonra bazı oyuncuların kendisine “Kazanmak için geriye ne kaldı?” diye sorduklarını belirten De la Fuente, onlara şöyle cevap verdi: "Eylül maçı, kazanmamız gereken daha çok şey var" dedi. Uzatmalarda ise onlara: "Devam etmeliyiz, daha iyi oynuyoruz" dedi.

Ferran Torres’in galibiyet golünü attığı belirleyici anla ilgili olarak De la Fuente şunları söyledi: “Vicente’nin sakin olmalarını istediği anı hatırlıyorum. Bizim de başımıza benzer bir şey gelmişti. Sakin kalmak zordu, ama yapılması gereken buydu,” diyerek Katalan forveti övdü: “Hayat, çok çalışanlara adil davranır. Ferran başına gelenleri hak etti.”

De la Fuente, teknik ekibini ve soyunma odasındaki herkesi överek şöyle konuştu: “Tüm teknik ekibe teşekkür etmek istiyorum. Tarih yazacak bu gruptan gurur duyuyoruz.” Bu başarının elde edilmesinde inancının rol oynadığını vurgulayarak şunları ekledi: “Ben inançlı bir adamım ve işte buradayız.”

İnsani bir jestle, De la Fuente, yenilginin ardından gözyaşlarına boğulan Arjantinli meslektaşı Lionel Scaloni ile yaptığı görüşmeden bahsetti ve şöyle dedi: “Kucaklaştık ve ona teşekkür ettim, çünkü yaptığımız sohbetlerden ondan çok şey öğrendim. Ona genç olduğunu ve Arjantin milli takımıyla önünde uzun bir yol olduğunu söyledim. Bugün galibiyeti hak etmiştik, ancak onun yaptığı iş olağanüstü; bunu hissediyorum ve gözyaşlarını anlıyorum.”

Oyuncularının Altın Top ödülünü kazanma olasılığıyla ilgili olarak İspanyol teknik direktör, “Rodri Altın Top’u kazanabilir, ancak kadromuzdaki diğer oyuncular da bu ödülü kazanabilir” dedi ve genç yıldız Lamine Yamal’ı överek, “Takım için büyük bir fedakarlıkta bulundu; bu da bu takımın sahip olduğu değerleri gösteriyor” diye ekledi.

Basın toplantısının sonunda De la Fuente, İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde saçını kazıtıp benim resmimi dövme yaptıracağına dair savunma oyuncusu Marc Cucurella’nın sözüne mizahi bir şekilde yorumda bulunarak şöyle dedi: “Onlara zaten yanıldıklarını söyledim; bir söz verdiyseniz, onu tutmalısınız. Ben de o kadar çirkin değilim zaten.”