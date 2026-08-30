Alman kulübü Hamburg, aynı anda birden fazla transfer üzerinde çalışıyor. Bir basın raporuna göre kulüp, geçtiğimiz günlerde Faslı oyuncusu Zekeriya el-Vahidi'yi kadrosuna katmak için Belçika ekibi Genk ile görüşmelere başladı.

"Sky Sport - Almanya" ağının gazetecisi Florian Plettenberg'e göre, Hamburg bugün pazar sabahı itibarıyla Bayer Leverkusen ile bu kulübün oyuncusu Arthur'un transferi konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı. Bu arada iki yol üzerinden de tüm taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

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Görünen o ki Hamburg, aynı anda hem Zekeriya el-Vahidi hem de Arthur için görüşmeleri sürdürerek, Alman kulübünün sağ bek mevkisini güçlendirmek amacıyla iki seçenekten birini sonuçlandırmaya çalışıyor.

İtalyan basın raporlarına göre el-Vahidi, bu ayın başlarında Milan'ın da ilgi alanına girmişti.

2001 doğumlu Faslı milli bek, daha önce Hollanda ekibi Eindhoven'a transfer olmakla da anılmıştı; çeşitli raporlar teknik direktör Peter Bosz'un onu bu transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini belirtmişti.

Belçika kulübü oyuncusunun değerini 13 ile 15 milyon euro arasında biçiyor ve bu bedeli almakta ısrarcı. El-Vahidi, Yunan yetenek Konstantinos Karetsas'ın yaklaşık 35 milyon euroluk bir transferle Alman ekibi Borussia Dortmund'a gitmesinin ardından, bu yaz büyük bir lige transfer olan Genk'in en dikkat çeken ikinci yıldızı olabilir.

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