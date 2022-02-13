Fiorentina ve Sampdoria’nın eski forveti Francesco Flachi, kokain kullandığı gerekçesiyle futboldan 12 yıl boyunca men edilmesinin ardından 46 yaşında sahalara yeniden döndü.

1993-2010 yılları arasında İtalyan futbolunun en üst seviyesi olan Serie A'da 100'den fazla maçta forma giyen golcü oyuncu, Serie B’de Brescia'da oynadığı sırada kokain kullanmasının ardından futboldan 12 yıl süreyle uzaklaştırıldı.

Kariyerini kendi şartlarına göre bitirme arzusunda olan Flachi, geçtiğimiz beş ay boyunca antrenman yaptığı İtalya 5. kademe takımı olan memleketinin kulübü Signa 1914 ile futbola yeniden döndü.

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Signa'nın, Prato 2000'e karşı 2-2 berabere kaldığı maçta 30 dakika oynayan Flachi, futbola geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Flachi, Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, “Bugün, futboldan 12 yıllık ayrılığım sona erdi. Bu durum, benim yeniden doğuşumu simgeliyor.

“Çok hisli bir maç oldu benim için. Başlarda biraz başım döndü, çünkü gerginlikten bir haftadır uyuyamıyorum.

"Şimdi çok mutluyum, bana daha önce olduğum gibi hissettiren herkese bir futbolcu olarak teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Flachi, futbolu kendi şartlarına göre bırakacak

İtalyan futbolcu, kokain kullandığı gerekçesiyle futboldan 12 yıl uzaklaştığında yeniden futbola dönmeyi sabırsızlıkla bekledi.

Flachi, kendi şartlarına göre futbolu bırakma niyetindeydi ve şu anda kendisine söz verdiği planını gerçekleştiriyor.

Fiorentina ve Sampdoria ile adını duyuran İtalyan futbolcu, görev süresi boyunca her iki kulübün de Serie B'den çıkmasına yardımcı oldu ve 1996'da Coppa Italia’yı kazandı.

Flachi’nin, en büyük başarısı ise Sampdoria formasıyla 110 gol atmasıydı.

Sampdoria formasıyla Flachi'den daha fazla gol atan isimler ise 141 gol ile Gianluca Vialli ve 171 gol atan Roberto Mancini.

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