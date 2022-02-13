Kurt Zouma, West Ham'ın Premier Lig'de Leicester City ile oynadığı maç öncesindeki ısınma sırasında rakip taraftarlardan kedisini tekmelediği görüntüler nedeniyle tepki aldı. Fransız stoper, bu anların ardından kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle maçın kadrosundan çıkarıldı.

Salı günkü Watford maçından önce yayımlanan videoda kedisini tekmelediği görülen Zouma, gelen tepkilere rağmen David Moyes tarafından kadro dışı bırakılmadı.

Zouma, King Power Stadyumu’ndaki Leicester maçının ilk 11’indeki yerini aldı. Ancak, Leicester taraftarı oyuncuya yönelik tepki gösterdi ve Zouma kadrodan çıkmak zorunda kaldı.

Ne söylendi?

Kulüp, başlama vuruşuna 15 dakika kalmasına rağmen Fransız stoperin kadrodan çıkarıldığı bilgisini verdi.

West Ham kulübünden yapılan açıklamada, "Issa Diop, ilk 11'de Kurt Zouma'nın yerini alacak, çünkü Zouma kendisini iyi hissetmiyor” denildi.

Issa Diop will replace Kurt Zouma in the starting XI, as he is unwell.



Darren Randolph is added to the substitutes' bench.#LEIWHU https://t.co/zxKoSa5094 — West Ham United (@WestHam) February 13, 2022

Maç, 2-2 beraberlikle sona erdikten sonra Moyes, Sky Sports'a yaptığı açıklamada oyuncusunun tepkiler nedeniyle değil, hasta olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığını söyledi.

“Zouma maçtan önce hastaydı. Onu oynatmak istedik, ancak mümkün olmadı.

“Gece boyunca hastaydı. Bir süre futbol oynayamadı ve fazla yemek yiyemedi.

"Isınma için dışarı çıktığında, hastalığından dolayı kendisini pek iyi hissetmedi. Biz de Issa Diop'a hazır olmasını söyledik. Zouma’nın midesinde rahatsızlığı var.”

Zouma’nın skandal görüntüleri West Ham’ın üzerine kabus gibi çöktü

Moyes, Zouma’nın yaptığı eylemi kınamasına rağmen oyuncusunu sahaya sürmekten çekinmiyor.

Hem oyuncu hem de West Ham için bazı sponsorluk anlaşmaları sona erdi ve Zouma’nın, kedisini tekmelediği görüntüler kulübün üstüne kabus gibi çöktü.

Moyes, Chelsea’de de forma giyen Zouma’nın eylemlerinin ardından "ikinci bir şans" vermekten bahsetti.

Zouma'nın kedilerinin velayetini alan RSPCA’ya, kulübün bağış yaptığı iddialarını ise kesin bir dille yalanladı.

Moyes, maçtan sonra devam eden tartışmalara değinerek şunları söyledi: "West Ham’ın algısını biraz değiştirdik. Gelişmeye çalışıyoruz ve sahada heyecan veren genç bir takım var.

"West Ham, Londra'nın Doğu yakasında büyük işler yaptı. Böyle bir şeyin, olup bitenleri mahvetmesine izin vermemeliyiz.

"Bir hata yapıldı. Evet, bunu ben de kabul ediyorum. Ancak, oyuncunun üzgün olduğunu ve özür dilediğini görmek de gerekiyor.”

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